За північнокорейських військових РФ передасть КНДР винищувачі МіГ-29 і Су-27: що відомо

За словами глави Тихоокеанських сил США Семюеля Папаро, МіГ-29 і Су-27 не вважаються сучасними авіаплатформами, але при цьому залишаються "грізними" засобами, здатними зміцнити військово-повітряну міць КНДР.

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Росія поставить Північній Кореї винищувачі в обмін на тисячі солдатів, які Пхеньян відправив на підтримку російських військ проти України. Про це заявив глава Тихоокеанських сил США адмірал Семюел Папаро, повідомляє Newsweek.

Мова про винищувачі радянської епохи МіГ-29 і Су-27, випущені близько 40 років тому. За словами Папаро, солдати перебувають у зонах бойових дій, але ще не брали участі в боях. Ця заява суперечить нещодавнім коментарям президента України Володимира Зеленського.

Папаро зазначив, що МіГ-29 і Су-27 не вважаються сучасними авіаплатформами, але при цьому залишаються "грізними" засобами, здатними зміцнити військово-повітряну міць КНДР. Свій парк бойових літаків Пхеньян закуповував у Радянського Союзу, а потім у Китаю.

Адмірал Папаро також додав, що виправляння солдатів було заплановано Північною Кореєю за власною ініціативою, але не уточнив їхню кількість.

Авіація КНДР

Повітряні сили Північної Кореї мають у своєму розпорядженні парк застарілих літаків радянського і китайського виробництва, вік деяких з них доходить до 80 років.

Су -27

Су -27

Це МіГ-17, МіГ-19 і МіГ-21 та їхні китайські копії, а також МіГ-23. Однак на озброєнні є й відносно сучасні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25. Їх Пхеньян отримав наприкінці 80-х — на початку 90-х років.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), поточний парк ЗС КНДР складається з більш ніж 400 винищувачів, 80 легких бомбардувальників і понад 200 транспортних літаків. Більша їх частина перебуває в нельотному стані й нерухомо стоїть на аеродромах протягом багатьох років через відсутність запчастин.

Іл-76 КНДР

Але недавні супутникові знімки показали, що КНДР все ж таки домагається істотного прогресу в оновленні транспортної авіації, і робилися спроби створити перший літак раннього попередження AEW.

Нагадаємо, що солдати КНДР у Курській області скаржилися на недоїдання, через що довелося залучити генерала РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чому США заперечують участь солдатів КНДР у боях проти України.