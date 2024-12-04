ГУР: солдаты КНДР в Курской области жалуются на недоедание, пришлось привлечь генерала РФ

Генерал вопрос с сухпайками якобы решил. Военных из состава 92-й и 94-й бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине.

В ВС РФ возникла проблема с солдатами из КНДР. Они пожаловались, что постоянно голодны, поскольку не наедаются сухпайками армии РФ. Разобраться с этим поручили командованию Ленинградского военного округа. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области РФ, возросло недовольство из-за недостаточного объема предоставляемой пищи. Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова — заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа", — сообщили в ГУР.

Отмечается, что генерал на месте разобрался и решил проблему, распорядившись выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

В разведке добавили, что Россия и дальше продолжает процесс развертывания северокорейского контингента, в частности — 22-го мотострелкового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й ОДШБр. Военных из состава 92-й и 94-й бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине.

Напомним, что 26 ноября ГУР Минобороны Украины перехватило разговор, во время которого северокорейский военный проверял связь и подгонял солдат.

Также сообщалось, что 21 ноября ВСУ ударом по бункеру РФ в Курской области ранили топ-генерала КНДР.