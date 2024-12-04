ГУР: солдати КНДР у Курській області скаржаться на недоїдання, довелося залучити генерала РФ

Генерал питання з сухпайками нібито вирішив. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині.

У ЗС РФ виникла проблема із солдатами з КНДР. Вони поскаржилися, що постійно голодні, оскільки не наїдаються сухпайками армії РФ. Розібратися з цим доручили командуванню Ленінградського воєнного округу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі. Вирішувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в курські поля генерал-майора Мєвлютова — заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу", — повідомили в ГУР.

Зазначається, що генерал на місці розібрався і вирішив проблему, розпорядившись видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

У розвідці додали, що Росія і далі продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту, зокрема — 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї ОДШБр. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині.

Нагадаємо, що 26 листопада ГУР Міноборони України перехопило розмову, під час якої північнокорейський військовий перевіряв зв'язок і підганяв солдатів.

Також повідомлялося, що 21 листопада ЗСУ ударом по бункеру РФ у Курській області поранили топгенерала КНДР.