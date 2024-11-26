"Рухайтеся швидко": розвідка перехопила розмову військових КНДР у Курській області

За даними розвідки, у перехопленій розмові військових КНДР у Курській області черговий на рації північнокорейський військовослужбовець перевіряв зв'язок і підганяв солдатів уперед.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову, під час якої північнокорейський військовий перевіряв зв'язок і підганяв солдатів. Про це повідомило ГУР МО на сторінці у Facebook.

У перехопленій розмові військових КНДР у Курській області черговий на рації північнокорейський військовослужбовець перевіряв зв'язок і підганяв солдатів уперед.

"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтеся назад", — кричав він.

Солдатів Північної Кореї бійці ЗСУ вже помічали на Харківському напрямку. Вони накопичувалися на передніх лініях, за інформацією командира зведеного підрозділу 153-ї ОМБР Назарія Кишака.

Атаки Storm Shadow територією РФ

За даними Global Defense Corp, 20 листопада під час удару британською ракетою Storm Shadow по підземному об'єкту в Курській області РФ загинули 500 північнокорейських солдатів. Поранення також дістали 33 російські військовослужбовці.

Удару зазнав санаторій Управління справами президента Росії в Мар'їно Курської області. Серед інших був ліквідований і перший заступник командувача Ленінградським військовим округом генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Нагадаємо, що 25 листопада стало відомо, що в Північній Кореї розширюють завод зі складання ракет, якими російські війська завдають ударів по Україні.

Також повідомлялося, що, за інформацією ГУР, РФ отримала понад 100 північнокорейських ракет типу KN-23/KN-24, у яких містяться компоненти із семи різних західних країн.