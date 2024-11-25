В КНДР расширяют завод, где собирают ракеты, которыми РФ бьет по Украине

На заводе в Хамхыне собирают баллистическую ракету малой дальности KN-23. Теперь там строят новый сборочный цех.

Северная Корея расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собираются ракеты малой дальности, используемые Россией для ударов по Украине, к такому выводу пришли исследователи американского аналитического центра на основе спутниковых снимков. Об этом сообщает Reuters.

Объект, известный как "завод 11 февраля", является частью машиностроительного комплекса "Рьонсон" в Хамхыне, втором по величине городе Северной Кореи, на восточном побережье страны.

Сэм Лэр, научный сотрудник Института международных исследований сообщил, что этот завод является единственным известным предприятием, производящим твердотопливные баллистические ракеты класса "Хвасон-11".

Официальный Киев отмечает, что эти ракеты, известные на Западе как КН-23, использовались российскими войсками при ударах по Украине.

Ракеты, производимые в КНДР

И Москва, и Пхеньян отрицают, что Северная Корея передавала России оружие для использования против Украины после начла полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Россия и Северная Корея подписали договор о взаимной обороне на саммите в июне и пообещали укреплять свои военные связи.

Согласно анализу исследователей, спутниковые снимки, сделанные в начале октября коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, демонстрируют нечто, похожее на строящееся дополнительное сборочное здание, а также новый жилой комплекс, вероятно, предназначенный для рабочих.

Также, по всей видимости, Пхеньян занимается улучшением входов в некоторые подземные помещения комплекса.

По словам Лэра, заброшенный мостовой кран, который находился перед входом в туннель и мешал свободному доступу, был убран, что позволяет предположить, что они, возможно, сосредоточили внимание на этой части объекта.

"Мы рассматриваем это как предположение о том, что они значительно увеличивают или пытаются значительно увеличить производительность этого завода", — сказал Лэр.

Новое сборочное здание примерно на 60–70 процентов меньше предыдущего здания, использовавшегося для сборки ракет.

В 2023 году государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын идет по новым зданиям комплекса в Хамхыне, где, по словам аналитиков, рабочие собирают хвостовые части и носовые обтекатели для самолета, предположительно KN-23.

Обломки ракеты KN-23

По словам Лэра, в прошлом опубликованные видеоматериалы северокорейских государственных СМИ показывали, что на этом комплексе производилось все: от колес танков до корпусов ракетных двигателей.

По словам экспертов, впервые ракеты KN-23 были испытаны в мае 2019 года и предназначены для обхода систем противоракетной обороны за счет полета по более низкой, "наклонной" траектории.

На северокорейские ракеты приходится лишь малая часть ударов России во время войны в Украине, однако их применение вызвало тревогу в Сеуле и Вашингтоне, поскольку это свидетельствует о конце почти двадцатилетнего консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросу о недопущении расширения Пхеньяном его программ по созданию баллистических ракет.

SI Analytics сообщила в понедельник, что также обнаружила новое строительство на соседнем комплексе Vinalon 8 February, который, как полагают, производит топливо для баллистических ракет. Строительство может быть направлено на увеличение производства твердого топлива или UDMH, важного жидкого топлива для ракетных двигателей.

По данным Вашингтона, Киева и Сеула, более 10 000 северокорейских военнослужащих были переброшены в Курскую область. Южнокорейский депутат, входящий в парламентский комитет по разведке, заявил в среду, что военнослужащие из КНДР будут сражаться в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, а некоторые из них уже принимают участие в боях в Украине.

Тем временем, в ответ на помощь Ким Чен Ына, российский президент Владимир Путин подарил ему более 70 животных из Московского зоопарка.