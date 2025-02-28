"Ядерне стримування": Кім Чен Ин запустив ракети і заявив, що готовий до війни

Північнокорейський диктатор влаштував запуск ракет незадовго до того, як США і Південна Корея проведуть спільні навчання.

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Кім Чен Ин особисто керував запуском стратегічних крилатих ракет у водах біля західного узбережжя КНДР. А потім заявив про повну готовність ядерних сил країни до війни та їх застосування. Про це повідомляє Yonhap.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), ракетний підрозділ Корейської народної армії (КНА) в західних районах провів навчання із запуску в середу вранці під керівництвом Кім Чен Ина, який у шкіряному пальто і каракулевій шапці з біноклем спостерігав за запуском.

Випробування ракет у КНДР Фото: KCNA Випробування ракет у КНДР Фото: KCNA

Згідно з доповіддю, навчання були спрямовані на те, щоб проінформувати супротивників країни про можливості контратаки КНДР, про готовність різних північнокорейських засобів ядерних операцій, а також для того, щоб продемонструвати надійність ядерного стримування Північної Кореї.

Кім Чен Ин повідомив про постійний захист "суверенних прав і безпеки КНДР" за допомогою "надійного ядерного щита".

"Потужна ударна спроможність гарантує досконалу здатність стримування і оборони", — сказав Кім, наголосивши, що Північна Корея повинна прагнути до "більш повної боєготовності ядерних сил і повної готовності до їх застосування".

За даними KCNA, "ракети точно вразили цілі, пролетівши овальною траєкторією довжиною 1587 кілометрів протягом 7961-7973 секунд".

Випробування ракет у КНДР Фото: KCNA

Військові Південної Кореї підтвердили факт запуску ракет у бік Жовтого моря приблизно о 8-й ранку 26 лютого, і ці дані аналізуються південнокорейськими та американськими розвідувальними службами.

"Наші військові уважно стежать за різними діями Північної Кореї в рамках твердої позиції спільної оборони Південної Кореї та США, щоб Північна Корея не могла неправильно оцінити поточну ситуацію у сфері безпеки", — йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Лютневий запуск ракет Північною Кореєю став уже другим із 25 січня. Тоді КНДР провела випробування так званих стратегічних крилатих керованих ракет класу "море-земля", що стало першим запуском ракети з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском ракет Фото: KCNA

Навчання відбулися напередодні великих весняних військових навчань Південної Кореї та США під назвою "Щит свободи", які мають розпочатися в березні. Пхеньян давно засуджує спільні військові навчання союзників як репетицію вторгнення. Сеул і Вашингтон заявили, що їхні військові навчання мають оборонний характер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія поставить Північній Кореї винищувачі в обмін на тисячі солдатів, які Пхеньян відправив на підтримку російських військ проти України. Йдеться про винищувачі радянської епохи МіГ-29 і Су-27, випущені близько 40 років тому.