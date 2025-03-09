Має керовані ракети: КНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує (фото)
За словами експертів, підводний човен вагою 6000 або 7000 тонн може нести на борту близько 10 ракет з ядерним зарядом.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив візит на корабельню, де будується атомний підводний човен. Про це пише Yonhap із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA.
Зокрема, північнокорейське ЗМІ опублікувало фото із зображенням "атомного підводного човна з керованими ракетами", на якому також видно Кім Чен Ина.
Видання не надало подробиць про підводний човен, але повідомило, що лідер КНДР був проінформований про його будівництво.
За словами південнокорейського експерта з підводних човнів Мун Кун Сіка, підводний човен вагою 6000 або 7000 тонн може нести на борту близько 10 ракет. Він сказав, що використання терміну "стратегічні керовані ракети" означає, що вони будуть нести ядерну зброю.
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Це перший випадок, коли Північна Корея оприлюднила будівництво і зовнішній вигляд корабля.
Зазначається, що під час інспектування Кім оглянув "атомний стратегічний підводний човен з керованими ракетами", який будується відповідно до рішення оборони, оприлюдненого на з’їзді правлячої партії КНДР у 2021 році.
Атомний підводний човен є однією із складних систем озброєнь, які Кім Чен Ин пообіцяв розробити під час з’їзду партії. Серед них супутники-розвідники та міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.
У вересні 2023 року Північна Корея показала, як вона стверджувала, свій перший тактичний атомний підводний човен, здатний здійснити підводну ядерну атаку. Тоді Кім оголосив про плани будувати більше підводних човнів, у тому числі атомних.
Нагадаємо, 7 березня видання Daily Mail повідомило, що у КНДР "зникли" 20 елітних солдатів Кім Чен Ина.
Фокус також писав про те, що сім'ї північнокорейських солдатів, захоплених у полон ЗСУ, будуть страчені.
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