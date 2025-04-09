Платять кров'ю за досвід: військові КНДР стали серйозними противниками для ЗСУ, — WSJ

Солдати Північної Кореї у боях в Курській області РФ навчилися тактики ведення сучасної війни, і в поєднанні з ідеологічним запалом це зробило їх небезпечним супротивником для бійців Збройних сил України.

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Про засвоєні північнокорейськими військовими у війні проти України уроки пише The Wall Street Journal.

Автори матеріалу зазначають, що одразу після прибуття до Курської області солдати Корейської Народної Демократичної Республіки проводили вилазки до позиції Сил оборони України великими групами. Оскільки вони не мали підтримки артилерії, дронів і бронетехніки, військові Кім Чен Ина ставали легкими цілями для українських бійців.

Проте до лютого 2025 року тактика військовослужбовців КНДР змінилася, пишуть журналісти. Вони стали проводити штурми невеликими групами, з підтримкою російських бомб, артилерії, ударних безпілотників, краще інтегрувалися з російськими військами, і в поєднанні з великою чисельністю та фізичною витривалістю це зробило їх серйозними супротивниками.

"Вони платять кров'ю. Але цей досвід не пропадає даром", — зазначив командир 225-го полку ЗСУ капітан Олег Ширяєв.

За словами українських військових, відправлені в грудні 12 000 північнокорейських солдатів у Курській області мали ідеологічний запал і високу витривалість та продовжували наступ, навіть коли їхні побратими були поранені чи вбиті поряд із ними.

"Це було схоже на сцени з Другої світової війни, вони просто бігли", — пригадав один з українських бійців.

Військові КНДР швидко адаптувалися до умов російсько-української війни. Вилучені в них документи, слова військових аналітиків і українських військовослужбовців, які вступали з ними в бій, свідчать, що найперше солдати Кім Чен Ина пристосувалися до атак БПЛА, навчилися уникати та знищувати їх. Для цього північнокорейці обходили українські підрозділи з флангу: коли одна частина брала участь у безпосередній атаці, інша завдавала удару з тилу дрібнішими групами.

На початку січня війська КНДР відступили з Курської області після значних втрат, але приблизно за місяць повернулися, пишуть журналісти. Відтоді вони стали цінним активом для російської армії, коли покращена тактика та інтеграція з військами РФ поєдналася з витривалістю корейців і готовністю просуватися вперед під ворожим вогнем.

Капітан Олег Ширяєв також зазначив, що ключовою перевагою солдатів Північної Кореї над військовими ЗСУ є їхнє нехтування цінністю людського життя.

"Чому корейці штурмують? Вони краще підготовлені психологічно і краще підготовлені фізично. У Курській області вони виконали свою місію", — сказав український військовий.

РФ продовжує залучати солдатів Північної Кореї до боїв

27 березня південнокорейське видання Yonhap з посиланням на військових повідомляло, що КНДР відправила до Росії для участі у війни проти України ще мінімум 3 тисячі солдатів.

Перебіжчик із КНДР Ханиль Чон в опублікованому 26 березня інтерв'ю чеському виданню iROZHLAS розкрив, що отримають солдати Кім Чен Ина за участь у російсько-українській війні.

Німецький телеканал ZDF 4 квітня повідомляв, що солдати КНДР можуть долучитися до боїв на території України. На підготовку імовірного російського наступу в Запорізькій і Херсонській областях вказує перекидання північнокорейських самохідних артилерійських установок "Коксан" з Криму.