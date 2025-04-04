Зайдуть услід за САУ "Коксан": солдати КНДР можуть долучитися до боїв в Україні, — ZDF

Росія може залучити військових КНДР до боїв безпосередньо на території України. Німецькі журналісти пишуть, що на ймовірну підготовку бойової операції в Херсонській і Запорізькій областях вказує поява кількох північнокорейських самохідних артилерійських установок "Коксан" на півночі Криму.

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Про це пише 4 квітня німецький телеканал ZDF.

В мережі 26 березня поширилися фото та відео переміщення залізницею 170-мм САУ "Коксан" виробницьва КНДР на півночі окупованого Росією Криму. Журналісти зазначають, що ці гаубиці відіграли значну роль в атаках на українських бійців в Курській області РФ, бо жодна українська зброя, крім HIMARS і GLSDB, не мала достатньої дальності, щоб ефективно знищувати їх. Повідомляється, що ЗСУ вдалося ліквідувати кілька "Коксанів" ударними безпілотниками. Проте задокументовано лише п'ять таких випадків, тоді як Північна Корея відправила до російсько-українського фронту близько 200 гармат.

В окупованому росіянами Криму помітили переміщення північнокорейських САУ "Коксан" Фото: Соцмережi

Військових КНДР можуть залучити до нового наступу РФ

Досі північнокорейські солдати воювали виключно на території РФ, за виключенням запусків по українських містах північнокорейських балістичних ракет KN-23 (Hwasong-11), зауважують журналісти. На їхню думку, поява САУ "Коксан" на українській території може передвіщати серйозну ескалацію та швидке розгортання військових КНДР в Україні.

Якщо це станеться, Північна Корея однозначно буде визнана агресором проти України та не зможе стверджувати, що лише допомагає РФ захистити територіальну цілісність.

Автори аналізу додають, що радіус дії звичайних артилерійських снарядів гаубиці "Коксан" становить близько 40 км, однак вона може стріляти ракетними снарядами, що б'ють на відстань до 60 км. Якщо росіяни розмістять гармати КНДР у Запорізькій області близько до точки, де була візуально задокументована їхня присутність, то зможуть обстрілювати ними Запоріжжя та Херсон, кажуть журналісти.

Херсон і Запоріжжя на карті DeepState станом на 3 квітня Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 18 березня говорив, що РФ планує розпочати наступи на Сумщині, Харківщині і Запоріжжі найближчими місяцями.

Перекидання "Коксанів" через Крим, на думку журналістів, є частиною підготовки цих операцій, і щойно північнокорейські гармати розмістять на окупованих територіях України, за ними з'являться і сухопутні війська КНДР.

Нагадаємо, 28 березня росЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін хоче долучити КНДР до мирних переговорів щодо російсько-української війни.

На каналі 14-го окремого полку Сил безпілотних систем ЗСУ 19 березня опублікували відео ураження трьох північнокорейських САУ "Коксан" на Курському напрямку.