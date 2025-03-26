У Криму помітили ешелон з 170-мм САУ M1989 Koksan виробництва КНДР, — журналіст

На кадрах можна побачити також транспортно-заряджальні машини для 240-мм реактивних систем залпового вогню M1991.

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На півночі окупованого Криму було помічено ешелон із північнокорейською технікою. Фото ешелону з'явилось на Telegram-каналі воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка.

Коли було зроблено фото та де саме в анексованому Росією Криму – невідомо.

Техніка КНДР в окупованому Криму Фото: Соцмережi

Заявлено, що на залізничних платформах перевозилися 7-8 170-мм самохідних артилерійських установок, або САУ, M1989 Koksan. Також на фото можна побачити, ймовірно, транспортно-заряджальні машини для 240-мм реактивних систем залпового вогню M1991.

Нагадаємо, минулого тижня українські військові застосували високоточні реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS для ураження трьох САУ M1989 Koksan північнокорейського виробництва.

А в лютому 2025 року українські сили знищили одну з таких установок за допомогою безпілотників 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis у Луганській області.

Американські військові дослідники та аналітики також з'ясували, як північнокорейські солдати потрапляли до Росії. Це відбувалось таємно через російський військовий порт Дунай на Далекому Сході.