Удар HIMARS: ЗСУ вразили три північнокорейські САУ "Коксан" (відео)

Гаубиці противника були виявлені на Курському напрямку. Оператори розвідувальних дронів виявили замасковані гаубиці, після чого по них відпрацювала українська РСЗВ.

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Українські військові застосували високоточні реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS для ураження трьох самохідних артилерійських установок M1989 Koksan північнокорейського виробництва. Відео знищення опубліковано 18 березня на каналі 14-го окремого полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

За інформацією бійців, ворожі САУ були виявлені на території Курської області РФ. Українські оператори провели розвідку і виявили замасковані "Коксани". Знаряддя були укриті захисними спорудами і використовувалися для підтримки операцій Збройних сил РФ.

"Характерним є застосування росіянами так званих "мангалів" для маскування та захисту артилерійських систем від FPV-дронів", — ідеться в повідомленні.

Після підтвердження цілей по позиціях було завдано удару з РСЗВ HIMARS. Причому під час атаки було застосовано як осколково-фугасні, так і касетні боєприпаси. Хоча точний масштаб пошкоджень поки що залишається невідомим.

САУ в російсько-українській війні

M1989 Koksan — це північнокорейська самохідна артилерійська установка (САУ) класу далекобійних гаубиць, розроблена в 1980-х роках. Вона призначена для ведення далекобійного вогню і підтримки сухопутних військ.

Ця артилерійська система має можливість вести вогонь звичайними снарядами на дальність до 40 км і реактивними боєприпасами — до 60 км. Це фактично означає, що північнокорейська САУ істотно перевершує всю ствольну артилерію, яку використовує Росія на фронті.

У листопаді минулого року стало відомо, що ці самохідки поставили Збройним силам РФ, вони попрямували в зону бойових дій.

А в лютому 2025 року українські сили знищили одну з таких установок за допомогою безпілотників 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis у Луганській області. Аналітики підтвердили ідентифікацію M1989 Koksan за характерними конструктивними особливостями, включно з фіксованою опорою ствола та унікальним дульним гальмом.