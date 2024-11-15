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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ отримала гаубиці "Коксан" із КНДР: як Україні протистояти новим загрозам

Північнокорейські САУ KOKSAN
Фото: Соцмережi | Північнокорейські САУ M1989 KOKSAN в Росії

Військові експерти вважають, що у Південної Кореї є системи залпового вогню, які спочатку розроблялися для протидії північнокорейській артилерії.

У соціальних мережах з'явилися фотографії, які вказують на те, що Росія вже транспортує залізницею самохідні артилерійські установки (САУ) M1989 KOKSAN виробництва КНДР. Вона має потужну 170-мм гармату з дальністю стрільби до 40 км, тож перед Силами оборони стоїть питання протидії, у разі якщо ці системи потраплять на український фронт. У цьому питанні розбиралися аналітики Defense Express.

Хоча точна кількість установок, що постачаються, залишається невідомою, як і масштаби можливих майбутніх постачань, було зазначено, що ці САУ володіють значними можливостями. Максимальна дальність стрільби гаубиць M1989 досягає 40 км при використанні звичайних снарядів і 60 км з активно-реактивними боєприпасами, однак темп стрільби залишається вкрай низьким — два постріли за п'ять хвилин.

Експерти стверджують, що для боротьби з "Коксанами" необхідне озброєння з характеристиками, що переважають. Найбільш ефективними контрбатарейними системами можуть стати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 MLRS і M142 HIMARS, які здатні вражати цілі керованими ракетами GMLRS на відстані до 84 км.

Крім того, ствольні артилерійські системи, такі як 2С7 "Піон", PzH 2000 і САУ Krab, що мають дальність стрільби до 40 км, також можуть використовуватися для нейтралізації північнокорейських установок. Однак дані про можливе використання росіянами активно-реактивних боєприпасів до цих САУ поки що відсутні, що створює невизначеність в оцінці їхньої реальної загрози.

Необхідність нових постачань

Також оглядачі зазначили, що в поточних умовах Україні знадобиться посилення артилерійського арсеналу. Одним із найбільш вдалих варіантів є південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo, які спочатку розроблялися для протидії північнокорейській артилерії.

"Тим паче, що можлива "обкатка" K239 Chunmoo на полі бою в Україні проти артсистем від КНДР допоможе підвищити реноме цих реактивних систем, тому цілком може бути вигідною для самої Південної Кореї", — підсумували аналітики.

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Нагадаємо, на початку листопада українські артилеристи розповіли про застосування САУ CAESAR в умовах війни. Один із командирів розрахунку відзначив можливості самохідки, які дають змогу пройти маршем 100 км, а потім виконати стрільбу і швидко змінити позицію.