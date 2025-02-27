Порт Дунай на Далекому Сході: уперше показано, як солдати КНДР потрапляли в Росію

Вважається, що солдатів із Північної Кореї перекидали ночами на територію РФ на російських десантних кораблях.

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Північнокорейські солдати воюють на боці Росії проти України. Однак тільки зараз, завдяки супутниковим знімкам журналісти з'ясували, як це відбувалося. І в який російський порт прибували солдати Кім Чен Ина. Про це повідомляє CNN.

Згідно з новим аналізом Центру досліджень нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії. Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії, сотні північнокорейських солдатів, імовірно, були переправлені морем до Росії для участі в її війні проти України. Про це свідчать супутникові знімки.

За даними дослідників, щонайменше два російські військові кораблі в жовтні та листопаді 2024 року перевезли північнокорейських солдатів у російський військовий порт Дунай на Далекому Сході.

Порт Дунай на карті Фото: Скриншот

Перекидання суден були вперше ідентифіковані Національною розвідувальною службою Південної Кореї (NIS), яка в пресрелізі торік заявила, що деяких солдатів перевозили через північнокорейські портові райони Чхонджін, Хамхин і Мусудан. Але південнокорейське агентство в той час надало тільки зернисте радіолокаційне зображення.

"Я не думаю, що росіяни або північнокорейці хочуть, щоб ці передачі були зняті на камеру. Елемент секретності вельми примітний", — сказав Сем Лейр, науковий співробітник Центру досліджень.

Перекидання солдатів із КНДР до РФ здійснювалося вночі Фото: Скриншот

Тепер дослідники підтвердили, що в той самий період часу, коли, за даними південнокорейської розвідки, здійснювалося перекидання військ, російські судна, ідентифіковані розвідувальним агентством, пришвартувалися в порту Дунай у віддаленій східній частині Росії.

У Північній Кореї солдати, ймовірно, піднімалися на борт цих кораблів вночі, що ускладнювало збір доказів перевезень, кажуть дослідники. Але супутникові знімки виявили активність у російському порту Дунай.

Перекидання солдатів із КНДР до РФ здійснювалося вночі Фото: Скриншот

Наприклад, на одному супутниковому знімку Planet Labs можна побачити кран, що висувається до одного з російських військово-десантних кораблів, який, на думку дослідників, є "Ніколаєм Вілковим", у порту 17 жовтня, а на причалі поруч із ним стоїть критий вантажний автомобіль. Уже через три дні кран приберуть, коли перекидання солдатів КНДР завершиться.

На думку дослідників, кожен десантний корабель може вмістити кілька сотень солдатів, можливо, до 400 осіб.

Лейр пояснив, що Дунай — це захищений військовий об'єкт, що робить його набагато більш підходящим для прихованих перевезень, ніж великий довколишній порт Владивосток, який розташований у районі, де проживають мирні жителі.

Порт Дунай раніше використовували для перевезення вантажів між Росією і Північною Кореєю відтоді, як Пхеньян почав сприяти вторгненню в Україну 2023 року.

За даними аналітичного центру, є ознаки того, що Росія і Північна Корея більше не використовують морський шлях для перевезення військ. Тим часом південнокорейська розвідка повідомила, що російські військові літаки часто літають між Владивостоком і Пхеньяном.

Нагадаємо, раніше глава ГУР України Кирило Буданов розповів, що північнокорейська армія отримує на війні проти України бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років. І тепер розстановка сил у Тихоокеанському регіоні зміниться.