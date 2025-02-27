Порт Дунай на Дальнем Востоке: впервые показано, как солдаты КНДР попадали в Россию

Считается, что солдат из Северной Кореи перебрасывали по ночам на территорию РФ на российских десантных кораблях.

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Северокорейские солдаты воюют на стороне России против Украины. Однако только сейчас, благодаря спутниковым снимкам журналисты выяснили, как это происходило. И в какой российский порт прибывали солдаты Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN.

Согласно новому анализу Центра исследований нераспространения им. Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери в Калифорнии, сотни северокорейских солдат, вероятно, были переправлены морем в Россию для участия в ее войне против Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

По данным исследователей, по меньшей мере два российских военных корабля в октябре и ноябре 2024 года перевезли северокорейских солдат в российский военный порт Дунай на Дальнем Востоке.

Порт Дунай на карте Фото: Скриншот

Переброски судов были впервые идентифицированы Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS), которая в пресс-релизе в прошлом году заявила, что некоторые солдаты перевозились через северокорейские портовые районы Чхонджин, Хамхын и Мусудан. Но южнокорейское агентство в то время предоставило только зернистое радиолокационное изображение.

"Я не думаю, что русские или северокорейцы хотят, чтобы эти передачи были засняты на камеру. Элемент секретности весьма примечателен", — сказал Сэм Лэйр, научный сотрудник Центра исследований.

Переброска солдат из КНДР в РФ осуществлялась ночью Фото: Скриншот

Теперь исследователи подтвердили, что в тот же период времени, когда, по данным южнокорейской разведки, осуществлялась переброска войск, российские суда, идентифицированные разведывательным агентством, пришвартовались в порту Дунай в отдаленной восточной части России.

В Северной Корее солдаты, вероятно, поднимались на борт этих кораблей ночью, что затрудняло сбор доказательств перевозок, говорят исследователи. Но спутниковые снимки выявили активность в российском порту Дунай.

Переброска солдат из КНДР в РФ осуществлялась ночью Фото: Скриншот

Например, на одном спутниковом снимке Planet Labs можно увидеть кран, выдвигающийся к одному из российских военно-десантных кораблей, который, по мнению исследователей, является "Николаем Вилковым" в порту 17 октября, а на причале рядом с ним стоит крытый грузовой автомобиль. Уже через три дня кран уберут, когда переброска солдат КНДР завершится.

По мнению исследователей, каждый десантный корабль может вместить несколько сотен солдат, возможно, до 400 человек.

Лэйр объяснил, что Дунай — это защищенный военный объект, что делает его гораздо более подходящим для скрытых перевозок, чем крупный близлежащий порт Владивосток, который находится в районе, где проживают мирные жители.

Порт Дунай ранее использовался для перевозки грузов между Россией и Северной Кореей с тех пор, как Пхеньян начал содействовать вторжению в Украину в 2023 году.

По данным аналитического центра, есть признаки того, что Россия и Северная Корея больше не используют морской путь для перевозки войск. Между тем, южнокорейская разведка сообщила, что российские военные самолеты часто летают между Владивостоком и Пхеньяном.

Напомним, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что северокорейская армия получает на войне против Украины боевой опыт, которого не имела с 1950-х годов. И теперь расстановка сил в Тихокеанском регионе изменится.