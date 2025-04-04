Зайдут вслед за САУ "Коксан": солдаты КНДР могут присоединиться к боям в Украине, — ZDF

Россия может привлечь военных КНДР к боям непосредственно на территории Украины. Немецкие журналисты пишут, что на вероятную подготовку боевой операции в Херсонской и Запорожской областях указывает появление нескольких северокорейских самоходных артиллерийских установок "Коксан" на севере Крыма.

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Об этом пишет 4 апреля немецкий телеканал ZDF.

В сети 26 марта распространились фото и видео перемещения по железной дороге 170-мм САУ "Коксан" производства КНДР на севере оккупированного Россией Крыма. Журналисты отмечают, что эти гаубицы сыграли значительную роль в атаках на украинских бойцов в Курской области РФ, потому что ни одно украинское оружие, кроме HIMARS и GLSDB, не имело достаточной дальности, чтобы эффективно уничтожать их. Сообщается, что ВСУ удалось ликвидировать несколько "Коксанов" ударными беспилотниками. Однако задокументировано лишь пять таких случаев, тогда как Северная Корея отправила к российско-украинскому фронту около 200 орудий.

В оккупированном россиянами Крыму заметили перемещение северокорейских САУ "Коксан" Фото: Соцсети

Военных КНДР могут привлечь к новому наступлению РФ

До сих пор северокорейские солдаты воевали исключительно на территории РФ, за исключением запусков по украинским городам северокорейских баллистических ракет KN-23 (Hwasong-11), отмечают журналисты. По их мнению, появление САУ "Коксан" на украинской территории может предвещать серьезную эскалацию и быстрое развертывание военных КНДР в Украине.

Если это произойдет, Северная Корея однозначно будет признана агрессором против Украины и не сможет утверждать, что только помогает РФ защитить территориальную целостность.

Авторы анализа добавляют, что радиус действия обычных артиллерийских снарядов гаубицы "Коксан" составляет около 40 км, однако она может стрелять ракетными снарядами, бьющими на расстояние до 60 км. Если россияне разместят пушки КНДР в Запорожской области близко к точке, где было визуально задокументировано их присутствие, то смогут обстреливать ими Запорожье и Херсон, говорят журналисты.

Херсон и Запорожье на карте DeepState по состоянию на 3 апреля Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 18 марта говорил, что РФ планирует начать наступления на Сумщине, Харьковщине и Запорожье в ближайшие месяцы.

Переброска "Коксанов" через Крым, по мнению журналистов, является частью подготовки этих операций, и как только северокорейские пушки разместят на оккупированных территориях Украины, за ними появятся и сухопутные войска КНДР.

Напомним, 28 марта росСМИ писали, что президент РФ Владимир Путин хочет привлечь КНДР к мирным переговорам по российско-украинской войне.

На канале 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем ВСУ 19 марта опубликовали видео поражения трех северокорейских САУ "Коксан" на Курском направлении.