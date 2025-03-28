Без помилок: Путін хоче долучити КНДР до переговорів щодо війни в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував можливість перемир'я в Україні та запропонував розширити список країн, які беруть участь в перемовинах. На думку очільника Кремля, до розмов про завершення війни цілком може долучиться Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), а також інші держави.

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Про заяву Путіна написало росЗМІ ТАСС у Telegram-каналі.

Увечері 27 березня російське інформаційне агентство повідомило про нову ідею президента РФ, яка пролунала в Мурманську під час спуску на воду нового атомного підводного човна "Архангельськ". Путін пояснив, що може говорити про перемир'я навіть з представниками країн Європи, але до них, як представників Заходу, він довіри не має. З цих міркувань очільник Кремля запропонував долучити до розмов КНДР. Крім того, можуть приєднатись і країни БРІКС, заявив Путін.

У мережі не вдалось відшукати відеозапис, на якому б президент озвучив пропозицію щодо долучення КНДР до перемовин щодо перемир'я. ТАСС переказало заяву, у якій Путін пояснив, що "РФ не має наміру припускатися помилок, заснованих на довірі до так званих західних партнерів".

Перемир'я в Україні - заява Путіна про участь КНДР в переговорах Фото: Скриншот

Видання The Moscow Times додало інші тези Путіна, які пролунали в Мурманську щодо питання КНДР. Президент РФ нагадав, що з Північною Кореєю укладено договір про військове співробітництво. Відповідно до цього договору, союзники повинні допомагати будь-яким способом, у тому числі — і дипломатичним, якщо хтось "напав", навели журналісти слова посадовця.

Нагадаймо, БРІКС — це спільнота п'яти країн, заснована у Єкатеринбурзі в РФ і до складу якої, крім Росії, входять Бразилія, Індія, Китай, Північно-Африканська Республіка.

Перемир'я в Україні та заяви Путін

Зазначимо, президент РФ висловив ще кілька тез щодо перемир'я в Україні, коли спускав на воду новий атомний підводник човен в Мурманську. Серед іншого, Путін заявив про можливість запровадження зовнішнього керування від ООН. Росіянин привів кілька прикладів у минулому — ситуація в Тиморі, на Балканах чи в Уганді. Крім того, він розкритикував Конституцію України, відповідно до якої глава "київського режиму" призначає голів областей і це робить "нелегітимною" всі щаблі влади "неонацистів".

Тим часом 23-25 березня в Ер-Ріяді звершились три раунди переговорів США з делегаціями РФ та України. У підсумкових документах ішлося про те, що можливе перемир'я для ударів по енергетиці та в Чорному морі. При цьому Кремль вимагає скасування санкцій проти "Россільгоспбанку" і щоб банк підключили до системи платежів SWIFT. Агентство Reuters пояснило, що дане питання Білий дім не зможе розв'язати без Європи, оскільки саме санкції ЄС закрили росіянам доступу до цієї системи.

Нагадуємо, 26 березня аналітики Інституту вивчення війни пояснили поведінку Путіну, який гальмує домовленості щодо перемир'я в Україні. 28 березня РНБО відреагувала на зростання атак "Шахедів": уточнили, що це означає для Трампа та припинення вогню.