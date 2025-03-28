Путін запропонував встановити в Україні "тимчасову владу": у Білому домі відреагували

В США відмітили, що управління в Україні визначається конституцією країни та її народом.

Related video

Управління в Україні визначається її конституцією і народом України. Таким чином в Білому домі відреагували на заяву президент Російської Федерації Володимира Путіна щодо введення в Україні "тимчасового управління під егідою ООН", пише Reuters

"Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни", — йдеться в повідомленні.

Заява Путіна про тимчасове управління України під егідою ООН

Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував запровадити тимчасове управління Україною під егідою Організації Об'єднаних Націй, щоб провести вибори. Він уточнив, що з новообраним керівництвом можна буде підписувати "легітимні документи", які будуть "надійними" та визнаними у всьому світі. За його словами, наразі РФ не розуміє з ким можна підписувати якісь документи в Україні, а нинішні цивільні органи влади в Україні не є законними через відсутність виборів президента.

На заяву відреагували в Офісі президента України. Зокрема, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Володимиру Путіну слід випити пігулок для запуску мозкової активності, якщо він досі не розуміє з ким потрібно співпрацювати для завершення російсько-української війни.