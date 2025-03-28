"Привести до влади дієздатний уряд": Путін захотів віддати Україну в тимчасове управління ООН
Путін заявив, що Північна Корея також є партнером, з яким Росія готова працювати для "українського врегулювання".
Президент Росії Володимир Путін запропонував запровадити тимчасове управління Україною під егідою ООН, щоб провести вибори. Про це Путін заявив під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ", пише Astra.
"У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість запровадження в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що має довіру народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", — сказав Путін.
Він уточнив, що з новообраним керівництвом можна буде підписувати "легітимні документи", які будуть "надійними" та визнаними у всьому світі.
Російський лідер також назвав Північну Корею "партнером", з яким Росія готова працювати для "українського врегулювання".
За словами Путіна, наразі РФ не розуміє з ким можна підписувати якісь документи в Україні, оскільки завтра до керівництва державою можуть "прийти інші керівники", а нинішні цивільні органи влади в Україні не є законними, оскільки не було виборів президента.
Крім того, Путін назвав проблемою "Азов", який нібито "набуває фактичної влади" в Україні.
Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу та планує піти на Сумщину та Харківщину.
26 березня видання The Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що перша угода про припинення вогню матиме обмежений вплив на війну і дасть Росії набагато більше, ніж Україні.