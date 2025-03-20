Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Російсько-українська війна

Путін видав наказ: громадян України змусять виїхати з РФ, деталі

українці в РФ, громадяни України в РФ, українці в Росії, українці без громадянства РФ, громадянство РФ
Фото: ТАСС | За новим наказом Путіна українці в Росії мають "легалізувати" своє перебування або виїхати до 10 вересня 2025 року

Українці мають "врегулювати своє правове становище" або виїхати з РФ. Крім того, від іноземних громадян на окупованих територіях росіяни вимагають пройти обстеження на ВІЛ і вживання наркотичних речовин.

Related video

Українці, які перебувають на території Росії "незаконно", повинні виїхати з країни до 10 вересня 2025 року. або "легалізувати" своє проживання. Відповідний наказ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правових актів 20 березня.

громадяни України в РФ, наказ Путіна, українці в Росії, українці без громадянства РФ, громадянство РФ Fullscreen
Путін видав наказ про "легалізацію" перебування українців у Росії
Фото: Скриншот

У наказі йдеться, що "…громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище у РФ…".

Від іноземних громадян й осіб без громадянства, які приїхали на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, вимагають пройти медичне обстеження, щоб підтвердити відсутність факту вживання наркотичних і психотропних речовин й інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції). Це стосується тих іноземців, хто проживає у "нових регіонах", як Кремль називає незаконно включені до складу РФ українські землі, понад 90 днів "із метою, не пов'язаною з трудовою діяльністю" та тих, хто ще не проходив таке обстеження.

Читати також

Путін підтримав ідею Трампа про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах: деталі розмови

Газ в Україні подорожчає: якими будуть нові тарифи для населення

Прикривав F-16 і кидав бомби: в РФ заявили про бої із ЗСУ на Бєлгородщині і евакуацію населення

"Терпіти не будемо": українці надіслали в РФ листи дронами, які атакували Московську область

наказ Путіна, тичасово окуповані території, ТОТ, іноземні громадяни, медичне обстеження, обстеження на ВІЛ Fullscreen
За наказом Путіна іноземні громадяни в РФ повинні пройти обстеження на ВІЛ
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його держава готується до ймовірного нападу Росії на країни НАТО до 2030 року.

19 березня у Reuters із посиланням на законодавців повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію програми, яка відстежувала масову депортацію росіянами дітей з України, і завдяки цьому РФ може уникнути покарання за свої воєнні злочини.

Читати також

Котел для Путіна. Коли і чому Трамп почне нафтову війну з Росією

Перемир'я по-російськи: чому Путіну і Трампу не вдалося домовитися про припинення вогню в Україні

"Взагалі не обговорювали": Трамп пояснив, якої теми з Путіним вони уникали під час розмови

Путін тягне час у стилі Холодної війни: експерти вважають, що Трампа заманюють у пастку