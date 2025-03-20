Путін видав наказ: громадян України змусять виїхати з РФ, деталі

Українці мають "врегулювати своє правове становище" або виїхати з РФ. Крім того, від іноземних громадян на окупованих територіях росіяни вимагають пройти обстеження на ВІЛ і вживання наркотичних речовин.

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Українці, які перебувають на території Росії "незаконно", повинні виїхати з країни до 10 вересня 2025 року. або "легалізувати" своє проживання. Відповідний наказ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правових актів 20 березня.

Путін видав наказ про "легалізацію" перебування українців у Росії Фото: Скриншот

У наказі йдеться, що "…громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище у РФ…".

Від іноземних громадян й осіб без громадянства, які приїхали на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, вимагають пройти медичне обстеження, щоб підтвердити відсутність факту вживання наркотичних і психотропних речовин й інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції). Це стосується тих іноземців, хто проживає у "нових регіонах", як Кремль називає незаконно включені до складу РФ українські землі, понад 90 днів "із метою, не пов'язаною з трудовою діяльністю" та тих, хто ще не проходив таке обстеження.

За наказом Путіна іноземні громадяни в РФ повинні пройти обстеження на ВІЛ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його держава готується до ймовірного нападу Росії на країни НАТО до 2030 року.

19 березня у Reuters із посиланням на законодавців повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію програми, яка відстежувала масову депортацію росіянами дітей з України, і завдяки цьому РФ може уникнути покарання за свої воєнні злочини.