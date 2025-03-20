Путін видав наказ: громадян України змусять виїхати з РФ, деталі
Українці мають "врегулювати своє правове становище" або виїхати з РФ. Крім того, від іноземних громадян на окупованих територіях росіяни вимагають пройти обстеження на ВІЛ і вживання наркотичних речовин.
Українці, які перебувають на території Росії "незаконно", повинні виїхати з країни до 10 вересня 2025 року. або "легалізувати" своє проживання. Відповідний наказ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правових актів 20 березня.
У наказі йдеться, що "…громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище у РФ…".
Від іноземних громадян й осіб без громадянства, які приїхали на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, вимагають пройти медичне обстеження, щоб підтвердити відсутність факту вживання наркотичних і психотропних речовин й інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції). Це стосується тих іноземців, хто проживає у "нових регіонах", як Кремль називає незаконно включені до складу РФ українські землі, понад 90 днів "із метою, не пов'язаною з трудовою діяльністю" та тих, хто ще не проходив таке обстеження.
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Нагадаємо, 20 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його держава готується до ймовірного нападу Росії на країни НАТО до 2030 року.
19 березня у Reuters із посиланням на законодавців повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію програми, яка відстежувала масову депортацію росіянами дітей з України, і завдяки цьому РФ може уникнути покарання за свої воєнні злочини.
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