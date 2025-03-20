Путин издал приказ: граждан Украины заставят выехать из РФ, детали

Украинцы должны "урегулировать свое правовое положение" или выехать из РФ. Кроме того, от иностранных граждан на оккупированных территориях россияне требуют пройти обследование на ВИЧ и употребление наркотических веществ.

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Украинцы, которые находятся на территории России "незаконно", должны выехать из страны до 10 сентября 2025 года. или "легализовать" свое проживание. Соответствующий приказ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов 20 марта.

Путин издал приказ о "легализации" пребывания украинцев в России Фото: Скриншот

В приказе говорится, что "...граждане Украины, которые находятся в Российской Федерации и не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 г. включительно урегулировать свое правовое положение в РФ...".

От иностранных граждан и лиц без гражданства, приехавших на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, требуют пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить отсутствие факта употребления наркотических и психотропных веществ и инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Это касается тех иностранцев, кто проживает в "новых регионах", как Кремль называет незаконно включенные в состав РФ украинские земли, более 90 дней "с целью, не связанной с трудовой деятельностью" и тех, кто еще не проходил такое обследование.

По приказу Путина иностранные граждане в РФ должны пройти обследование на ВИЧ Фото: Скриншот

Напомним, 20 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его государство готовится к вероятному нападению России на страны НАТО до 2030 года.

19 марта в Reuters со ссылкой на законодателей сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила действие программы, которая отслеживала массовую депортацию россиянами детей из Украины, и благодаря этому РФ может избежать наказания за свои военные преступления.