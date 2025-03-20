Большая война рядом: Литва готовится к нападению России на страны НАТО до 2030 года (видео)

Литовская армия собирается в ближайшие 5 лет создать спецподразделения для отражения атак. Президент Литвы уверен, что Украина успеет вступить в Евросоюз до начала агрессии РФ.

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Литва готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года, к этому времени Украина может вступить в Евросоюз. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа во время Европейской конференции президентов парламентов в Страсбурге.

По его словам, за следующие 4-5 лет в Литве создадут национальные военные подразделения, полностью обеспеченные необходимым вооружением и инфраструктурой для отражения возможной агрессии.

"Наши расчеты показывают, что если сценарий будет таким, то у нас есть еще до пяти лет. Если санкции с РФ снимут, у нас будет еще меньше времени на подготовку к следующему этапу агрессии", — признал Науседа.

Ситуация довольно серьезная, но у Литвы имеются все средства для принятия решений и подготовки, уверен он.

В своем выступлении он коснулся темы вступления Украины в Евросоюз и сказал, что она может опередить страны Западных Балкан. Все требования для вступления в блок реально выполнить до 2030 года.

"Все зависит от желания и преданности наших украинских партнеров. Я вижу, что эти параметры находятся на высоком уровне", — заключил он.

Напомним, российская армия разместила пять атомных подлодок на секретной базе Западная Лица возле границы с Норвегией. Данный пункт — основная опорная точка для подводных сил РФ в Арктике.

В Москве ранее грозили НАТО войной в случае отправки западных миротворцев в Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что часть европейских лидеров "изображают из себя тупых".