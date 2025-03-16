Медведев угрожает НАТО войной из-за отправки миротворцев стран Альянса в Украину (фото)

Российский чиновник указывает, что Макрон и Стармер "изображают из себя тупых" и не понимают, что Москва против отправки миротворцев в Украину из стран НАТО. Иначе Москва расценивает это как войну против Альянса, отметил Медведев.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев из стран НАТО в Украину будет означать войну РФ против Североатлантического альянса. Об этом российский чиновник написал в своем англоязычном профиле X.

Медведев указывает, что французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер "изображают из себя тупых".

Сообщение Медведева в X (фото: скриншот)

"Снова и снова им говорят, что миротворцы должны быть из стран, которые не входят в НАТО. Нет, [говорят Макрон и Стармер — ред.] мы отправим десятки тысяч — и скажите прямо — вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве", — написал российский чиновник.

Он добавляет, что такие действия против РФ будут означать "войну с НАТО". Медведев резюмирует, что обоим политикам следует обратиться к президенту США за советом.

"Посоветуйтесь с Трампом, мерзавцы", — написал в своем посте российский политик.

Ранее стало известно, что РФ предупредила Австралию о "серьезных последствиях" отправки в Украину миротворцев. В МИД Австралии отметили, что страна имеет давнюю традицию поддержки мира, благодаря 80-летнему вкладу в международные миротворческие миссии.

Впоследствии сообщалось, что коалиция для развертывания войск в Украине пополнится рядом стран. По словам президента Франции, РФ не имеет права запрещать развертывание миротворцев на территории Украины.