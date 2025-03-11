РФ предупредила Австралию о "серьезных последствиях" отправки в Украину миротворцев

В МИД Австралии подчеркнули, что страна имеет давнюю традицию поддержки мира, благодаря 80-летнему вкладу в международные миротворческие миссии.

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Посольство России в Австралии заявило, что возможное развертывание австралийского миротворческого контингента в Украине приведет к "серьезным последствиям". В заявлении, опубликованном 10 марта изданием The Sydney Morning Herald, российская сторона подчеркнула, что "западные войска на земле неприемлемы". При этом Москва уточнила, что это не угроза, а предупреждение.

"Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине является абсолютно неприемлемым. Поэтому идея развертывания западных военных контингентов в Украине под видом миротворцев призвана подорвать мирные усилия", — говорится в заявлении.

Посольство также отметило, что Москва не останется пассивным наблюдателем, если такой сценарий будет реализован. В то же время российская сторона подчеркнула, что ее позиция не подразумевает намерений причинить вред гражданам Австралии.

Реакция МИД Австралии

В ответ представитель австралийского министерства иностранных дел Пенни Вонг призвала Москву немедленно прекратить военную агрессию против Украины. По ее словам, Австралия имеет давнюю традицию поддержки мира, "благодаря 80-летнему вкладу в международные миротворческие миссии".

"Наше послание России таково: прекратите свое незаконное вторжение в Украину. Нас не запугать, мы будем работать над достижением справедливого мира для народа Украины", — заявила Вонг.

Отправка австралийских миротворцев в Украину

В начале марте премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что правительство готово рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину в случае соответствующего запроса.

"Сейчас ведутся дискуссии относительно потенциального развертывания миротворцев в Украине, и мое правительство открыто для рассмотрения любых предложений в будущем", — отметил Албанезе.

Он добавил, что Канберра выступает за установление мира в Украине, но также стремится не допустить повторения "незаконной аморальной агрессии России".

Напомним, в октябре 2024 стало известно, что Австралия намерена отправить в Украину 49 танков Abrams. Это те танки, которые находились в свое время на хранении в Соединенных Штатах и не принимали участия в боевых действиях.