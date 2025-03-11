РФ попередила Австралію про "серйозні наслідки" відправлення в Україну миротворців

У МЗС Австралії наголосили, що країна має давню традицію підтримки миру, завдяки 80-річному внеску в міжнародні миротворчі місії.

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Посольство Росії в Австралії заявило, що можливе розгортання австралійського миротворчого контингенту в Україні призведе до "серйозних наслідків". У заяві, опублікованій 10 березня виданням The Sydney Morning Herald, російська сторона підкреслила, що "західні війська на землі неприйнятні". Водночас Москва уточнила, що це не загроза, а попередження.

"Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні є абсолютно неприйнятною. Тому ідея розгортання західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців покликана підірвати мирні зусилля", — йдеться в заяві.

Посольство також зазначило, що Москва не залишиться пасивним спостерігачем, якщо такий сценарій буде реалізовано. Водночас російська сторона наголосила, що її позиція не передбачає намірів заподіяти шкоду громадянам Австралії.

Реакція МЗС Австралії

У відповідь представниця австралійського міністерства закордонних справ Пенні Вонг закликала Москву негайно припинити військову агресію проти України. За її словами, Австралія має давню традицію підтримки миру, "завдяки 80-річному внеску в міжнародні миротворчі місії".

"Наше послання Росії таке: припиніть своє незаконне вторгнення в Україну. Нас не залякати, ми будемо працювати над досягненням справедливого миру для народу України", — заявила Вонг.

Відправлення австралійських миротворців в Україну

На початку березня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що уряд готовий розглянути можливість відправлення миротворців в Україну в разі відповідного запиту.

"Наразі тривають дискусії щодо потенційного розгортання миротворців в Україні, і мій уряд відкритий для розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", — зазначив Албанезе.

Він додав, що Канберра виступає за встановлення миру в Україні, але також прагне не допустити повторення "незаконної аморальної агресії Росії".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що Австралія має намір відправити в Україну 49 танків Abrams. Це ті танки, які перебували свого часу на зберіганні в Сполучених Штатах і не брали участі в бойових діях.