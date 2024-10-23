49 танків Abrams з Австралії: які машини отримає Україна і в чому їхня перевага

Свого часу Австралія отримала від американців танки Abrams M1A1 практично в заводському мастилі, оскільки техніку було поставлено зі сховищ. Тепер же частина техніки, яка не брала участі в бойових діях, потрапить в Україну, посиливши таким чином боєздатність українських військ.

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Нещодавно міністр оборонної промисловості та постачання озброєнь Австралії Пет Конрой оголосив, що 49 танків Abrams буде відправлено в Україну для підтримки боротьби цієї країни з російськими наступаючими військами. Аналогічну техніку 2023 року надали США, тобто йдеться про модифікацію M1A1. Однак тоді американці поставили 31 машину, тепер же Австралія передасть 49 "Абрамсів", ставши таким чином лідером у цьому аспекті.

У зв'язку з цим Фокус з'ясував, які особливості мають австралійські танки і як вони посилять бойовий потенціал Сил оборони України.

Деталі постачання

17 жовтня стало відомо, що влада Австралії передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 164 млн доларів. До нього увійдуть 31 танк Abrams варіанту M1A1, які були надані країні у 2007 році в рамках програми модернізації збройних сил, спрямованої на підвищення боєздатності армії.

За словами Конроя, надана техніка має забезпечити українським збройним силам більшу вогневу міць і мобільність. Причому рішення про передачу бронемашин було ухвалено на тлі того, що Австралія отримала від США перші з 75 потужніших танків Abrams M1A2, які замінять старі M1A1.

"Ці танки забезпечать українським збройним силам більшу вогневу міць і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським бронетанковим бригадам — Австралія незмінно підтримує Україну", — заявив міністр.

З урахуванням того факту, що українські війська вже експлуатують аналогічні американські машини модифікації M1A1, слід докладніше розібратися в тому, які саме австралійські танки отримають Сили оборони України з погляду технічного боку питання.

Австралійські "Абрамси"

Одразу ж зазначимо, що Австралія отримала ті танки Abrams, які перебували на зберіганні в Сполучених Штатах і не брали участі в бойових діях. Іншими словами країна отримала техніку фактично в заводському мастилі, хоча деякі машини, за свідченнями австралійських військових, мали корпуси й башти, "що були у вжитку".

"Австралія вибрала танки, які надійшли на нашу виробничу лінію, з партії малокілометрових і маловикористовуваних машин. Ці танки провели більшу частину свого життя на зберіганні та не використовувалися в операціях", — сказав полковник Дункан Гейворд.

За його словами, австралійські танки M1A1 Abrams схожі з американськими версіями, проте вони мають певні відмінності, які враховують особливості експлуатації в умовах Австралії.

Двигун і ходові якості

Танки оснащені газотурбінним двигуном Honeywell AGT1500 потужністю 1500 к.с., як і американські моделі. Максимальна швидкість — 67 км/год дорогою і 48 км/год по бездоріжжю. Ці машини демонструють відмінну мобільність, що важливо для сухопутних військ Австралії в різних умовах місцевості.

Броня

Австралійські танки модифікації M1A1 не мають посиленої броні з використанням збідненого урану, як і їхні американські аналоги. Проте композитна броня забезпечує надійний захист від сучасних загроз.

"Австралійська організація оборонної науки й техніки (DSTO) підтвердила, що броня, яку ми закуповуємо, забезпечує розширені можливості захисту, які загалом можна порівняти з іншими типами броні, і що вона відповідає нашим вимогам до можливостей", — стверджує Гейворд.

Озброєння і система управління вогнем

Основним озброєнням є 120-мм гладкоствольна гармата M256, яка здатна вести вогонь стандартними натовськими боєприпасами, включно з підкаліберними бронебійними та осколково-фугасними снарядами.

Також Австралія інтегрувала власну систему постачання боєприпасів і вдосконалену систему управління вогнем, яка включає тепловізори, лазерні далекоміри та балістичні комп'ютери. Це дає змогу вести прицільний вогонь по цілях у будь-який час доби і в складних погодних умовах, що дало змогу ефективно підтримувати боєготовність машин.

Виходячи з вищесказаного, очевидно, що австралійські "абрамси" практично нічим не відрізняються від тих машин, які вже перебувають на озброєнні Сил оборони України. Зокрема, унікальна технологія бронезахисту танка на основі збідненого урану, як і раніше, буде недоступна українським танкістам.

Австралійський танк Abrams M1A1 Фото: The EurAsian Times

Підсумуємо, австралійський танк Abrams з екіпажем із чотирьох осіб озброєний 120-мм гарматою, 12,7-мм кулеметом M2HB зі швидкозмінним стволом і двома 7,62-мм кулеметами MAG58. Дальність стрільби становить до 4000 м, при цьому системи управління вогнем танка, зокрема лазерний далекомір і балістичний обчислювач, дають змогу Abrams ефективно вести вогонь по цілях на великих дистанціях із високою точністю.

"Одним з унікальних елементів австралійських танків є те, що вони перебувають у досить хорошому робочому стані. Той факт, що українці вже отримали кілька M1A1 від союзників, свідчить про те, що існує гарний логістичний ланцюжок, а також певна підготовка", — наголосив військовий консультант Джей Сі Додсон, який допомагав у початкових перемовинах щодо передачі Україні австралійських танків.

Застосування танків у російсько-українській війні

Використання важких танків, таких як Abrams, на театрі воєнних дій в Україні є предметом дискусій, оскільки обидві протиборчі сторони зазнали великих втрат у цьому виді бронетехніки. Зокрема, що стосується українських "абрамсів", то, за різними оцінками, Сили оборони втратили близько 20 із 31 поставленого американського танка.

Багато в чому ця цифра зумовлена реаліями сучасної війни, де у танка на полі бою багато ворогів, починаючи від різноманітних мобільних протитанкових засобів, таких як ПТРК, і закінчуючи протитанковими мінами та, головне, безпілотною авіацією. Саме масове використання баражувальних боєприпасів і різних БПЛА істотно вплинуло не тільки на кількісні втрати техніки, а й на тактику її застосування у військових операціях.

Важливо

Найкращих українських танків М-1А1 "Абрамс" із посиленою бронею залишилося не так багато, — Forbes

Щоб знизити втрати в танкових підрозділах і, зокрема, серед "абрамсів", українські інженери за цих умов стали встановлювати на танки додаткові модулі захисту. Це рішення покликане підвищити виживаність танка в бойових зіткненнях.

Наприклад, у червні бійці 47-ї окремої механізованої бригади, які мають на озброєнні американські танки Abrams M1A1 SA UKR, показали техніку, оснащену динамічним захистом ARAT-1, металевим екраном від дронів-камікадзе та радянським динамічним захистом типу "Контакт-1".

Танк Abrams M1A1 SA UKR 47-ї ОМБр Фото: 47 ОМБр

Однак навіть додаткові засоби, що посилюють бронезахист танків, не гарантують стовідсоткову виживаність на полі бою. Зазначимо один з епізодів у Курській області, де українська армія з серпня місяця вела наступальні дії. За непідтвердженими даними, під час бойового зіткнення противнику вдалося підбити український "абрамс", причому вогневе ураження було нанесене за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу, ймовірно, "Корнета", що вирізняється з-поміж інших ударів, завданих безпілотниками або високоточною артилерією.

Ще українські захисники адаптували нову тактику застосування танків на полі бою, де вони стали частково виконувати роль мобільної артилерії, використовуючи осколково-фугасні боєприпаси. У певних бойових сценаріях західні танки вели вогонь із закритих позицій, здійснюючи підтримку передовим підрозділам.

Водночас американські танки неодноразово показали себе і в ближньому бою. Один з епізодів мав місце на Покровському напрямку, де бійці Сил оборони вели запеклі бої, стримуючи підрозділи ЗС РФ, що наступали.

Засобами авіаспостереження було зафіксовано момент атаки танка Abrams M1A1 на позиції противника, що розташована в забудові. На кадрах було продемонстровано міць американської машини в реальних бойових умовах, яка знищила противника пострілом практично прямою наводкою.

Висновки

Коментуючи постачання Сполучених Штатів танків Abrams M1A1 деякі фахівці скептично ставилися до можливостей техніки в умовах російсько-української війни, а також їхнього впливу на перебіг бойових дій. Говорили й про недостатню маневреність та проблеми з електронікою, які, між іншим, підтвердили українські екіпажі з 47-ї ОМБр.

Безумовно, військової техніки, яка могла б себе бездоганно поводити на полі бою, в принципі не існує. Однак важливо розуміти, що на практиці танк Abrams вже себе зарекомендував, як грізна і надійна машина. А конструктивні рішення і технології забезпечують високу безпеку екіпажу, що було доведено в момент знищення росіянами першого танка під Авдіївкою наприкінці лютого.

Тоді "абрамс" був підбитий FPV-дроном, але екіпажу вдалося врятуватися завдяки так званим "вишибним панелям", які спрацьовують під час потрапляння в боєкомплект танка, відводячи вибухову хвилю в бік від екіпажу.

Щодо австралійських машин, на які очікують українські війська, то тут варто звернути увагу на кількість техніки, що постачається. Якщо всі 49 танків потраплять в Україну в стані повної боєготовності, то вони неодмінно посилять боєздатність українських підрозділів. Далі все залежатиме як від умінь і навичок танкових екіпажів, які безпосередньо керуватимуть машинами, так і від воєначальників, що визначать характер застосування "абрамсів" у тих чи інших операціях.

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