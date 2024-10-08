Найкращих українських танків М-1А1 "Абрамс" із посиленою бронею залишилося не так багато, — Forbes

Скільки танків М-1 залишилося у 47-ї механізованої бригади, неясно, пише видання. У кращому разі, підрозділ має в своєму розпорядженні 25 Abrams, однак у всіх уцілілих машин тепер є додаткова броня.

Related video

Елітна 47-та механізована бригада ЗСУ на початку вересня залишила східну лінію фронту, отримавши заслужений відпочинок і перезавантаження, забравши з собою вцілілі танки M-1 Abrams американського виробництва, якими був оснащений єдиний танковий батальйон підрозділу. Відео показує бойові машини підрозділу, які отримали вкрай необхідні оновлення, під час навчань, пише Forbes.

69-тонні чотиримісні М-1 хваляться блоками реактивної броні американського виробництва з боків і блоками реактивної броні українського виробництва на баштах як місцева гратчаста броня проти безпілотників і РЕБ, що приземляють безпілотники.

Українські моделі M-1A1 Situational Awareness 2000-х років не є найбільш захищеними Abrams, уточнює Forbes. Ця позиція належить новітнім M-1A2 армії США — але українські Abrams, можливо, найбільш модифіковані. Модифікації призначені для боротьби з двома основними загрозами: протитанковими ракетами і вибухонебезпечними безпілотниками. Реактивна броня вибухає назовні, відхиляючи боєголовки ракет. Клітинна броня і глушник відключають і блокують дрони.

Нагромаджуючи модифікації на свої Abrams, 47-та механізована бригада робить усе можливе, щоб зберегти танки, що залишилися в неї, якомога довше. Сполучені Штати люб'язно відправили сотні надлишків бойових машин піхоти M-2 Bradley, щоб повністю оснастити штурмові батальйони 47-ї механізованої бригади сучасними машинами, незважаючи на те, що ці батальйони зазнають важких втрат, однак дивно, що Пентагон не відправив заміну M-1.

Ті перші 31 Abrams, які прибули в Україну рік тому, є єдиними Abrams, які американці пообіцяли, незважаючи на те, що на складах у Сполучених Штатах перебувають буквально тисячі танків, зазначає Forbes.

Скільки М-1 залишилося у 47-ї механізованої бригади, неясно. Аналітики проекту Oryx нарахували шість знищених Abrams і вісім пошкоджених або покинутих. Танкові підрозділи, як правило, намагатимуться відбуксирувати і відремонтувати знерухомлені машини, але важко сказати, скільки Abrams 47-й механізованій бригаді вдалося відновити, оскільки вона, в основному, вела ар'єргардні бої на сході України з минулої зими до початку осені.

У кращому разі, пише видання, у 47 ОМБр залишилося 25 М-1 і щонайменше їх може бути лише 17. Але можна з упевненістю сказати, що в усіх "тих, хто вижив", тепер є додаткова броня і "глушники", з якими вони повернуться в бій краще захищеними.

Якщо 47-та механізована бригада отримає більше Abrams, вони можуть прийти не зі Сполучених Штатів, а з Австралії. Канберра розглядає можливість пожертвувати 59 надлишків M-1A1SA, які нещодавно були зняті з озброєння австралійської армії.

З цією технікою, зазначає Forbes, 47-й механізований може поповнити свій наявний танковий батальйон — і, можливо, сформувати другий батальйон. Якщо цього не станеться, тим 14-25 уцілілим із початкових 31 українських М-1 доведеться битися поодинці, констатує видання.

Нагадаємо, вперше на фронті танк Abrams M1A1 "засвітився" в листопаді 2023 року. Тоді стало відомо, що ЗСУ отримали масову, тому простішу версію машини Situational Awaraness.

47-ма окрема механізована бригада вперше показала бойове застосування американських машин у лютому 2024-го.