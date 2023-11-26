На фронті засвітився Abrams: чим примітна модифікація M1A1SA (фото)

Бронетанковий кулак ЗСУ поповнився 31 машиною дещо простішої версії Abrams M1A1, але вона значно масовіша в армії США, пишуть експерти.

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В кінці вересня США офіційно повідомили про постачання Україні батальйону танків Abrams M1A1. Тепер в соціальних мережах показали машини десь на лінії фронту. Про це повідомляє військовий з позивним "Балу" у своєму телеграм-каналі.

Спершу експерти припускали, що США передадуть Україні танки Abrams M1A1 у версії FEP, які списав Корпус морської піхоти. Проте зі світлин стало відомо, що ЗСУ отримали простішу, але масовішу версії машини Situational Awaraness (SA). В армії США було близько 650 машин M1A1SA.

Різниця між танком Abrams M1A1FEP, M1A1SA та M1A2 невелика, пишуть у Forbes. Всі системи в них однакові, окрім:

M1A1SA не має каналу передачі даних для програмованих боєприпасів;

M1A2 має тепловізійний приціл 3 покоління у навідника і командира, M1A1 мають лише один тепловізійний приціл 2 покоління у навідника;

M1A1SA має відмінну від FEP пускову для димових гранат М257, а не М250;

M1A1SA має тепловізор командира на кулеметній установці.

Тепловізійний приціл командира на кулеметній установці

Закони США вимагають, щоб всі експортні Abrams постачались без бронювання з ураном, тому ЗСУ майже напевно отримали із вольфрамовою бронею.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала замалу кількість Abrams, щоб відіграти найважливішу роль на фронті.

25 вересня Зеленський повідомив, що Танки Abrams, які США виділили для ЗСУ, вже кілька днів перебувають в Україні.