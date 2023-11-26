На фронте засветился Abrams: чем примечательна модификация M1A1SA (фото)

Бронетанковый кулак ВСУ пополнился 31 машиной несколько более простой версии Abrams M1A1, но она значительно более массовая в армии США, пишут эксперты.

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В конце сентября США официально сообщили о поставке Украине батальона танков Abrams M1A1. Теперь в социальных сетях показали машины где-то на линии фронта. Об этом сообщает военный с позывным "Балу" в своем телеграм-канале.

Сначала эксперты предполагали, что США передадут Украине танки Abrams M1A1 в версии FEP, которые списал Корпус морской пехоты. Однако из фотографий стало известно, что ВСУ получили более простую, но массовую версию машины Situational Awaraness (SA). В армии США было около 650 машин M1A1SA.

Разница между танком Abrams M1A1FEP, M1A1SA и M1A2 небольшая, пишут в Forbes. Все системы у них одинаковые, кроме:

M1A1SA не имеет канала передачи данных для программируемых боеприпасов;

M1A2 имеет тепловизионный прицел 3 поколения у наводчика и командира, M1A1 имеют только один тепловизионный прицел 2 поколения у наводчика;

M1A1SA имеет отличную от FEP пусковую для дымовых гранат М257, а не М250;

M1A1SA имеет тепловизор командира на пулеметной установке.

Тепловизионный прицел командира на пулеметной установке

Законы США требуют, чтобы все экспортные Abrams поставлялись без бронирования с ураном, поэтому ВСУ почти наверняка получили с вольфрамовой броней.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила слишком малое количество Abrams, чтобы сыграть важнейшую роль на фронте.

25 сентября Зеленский сообщил, что Танки Abrams, которые США выделили для ВСУ, уже несколько дней находятся в Украине.