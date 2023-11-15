"Не самые важные": почему Украина отправляет мало бойцов на учения на F-16 и Abrams (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ получили слишком мало танков Abrams. Более того, по его словам, отправив всех пилотов на учения, Украина рискует потерять тот флот, который имеет.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может отправить на зарубежные учения больше пилотов. Об этом известно из его брифинга, видеозапись которого опубликовали 15 ноября.

Лидер рассказал, что тренировочные миссии на истребителях F-16 уже начались, но они пока что "минимальные".

"Мы хотим это ускорить и увеличить? Да! Для этого нужны и пилоты. Здесь вы должны понимать, что это сложно, потому что мы в войне", — отметил Зеленский.

Он объяснил, что Украина не может просто взять пилотов, которые управляют самолетами, и отправить за границу осваивать другую технику.

"Мы в войне. Это значит, что наши пилоты сейчас воюют", — подчеркнул президент.

Он описал, что государство должно отрывать часть пилотов от задач, чтобы отправить их учиться управлять самолетами другого класса.

"Поэтому этот баланс военные должны организовывать специально так, чтобы не потерять тот флот, который у нас есть", — подчеркнул политик.

Он рассказал, что украинские пилоты сейчас, хоть и не на F-16, выполняют свои задачи на передовой. По словам Зеленского, Россия имеет полное преимущество в небе, но это "хоть какой-то сдерживающий фактор".

"Там у нас очень профессиональные ребята, которые с начала войны уничтожили очень много российских самолетов. То есть всех отправить невозможно", — добавил он.

Почему не отправляют больше танкистов на учения на Abrams?

Также президент ответил на похожий вопрос относительно учений на танках Abrams. Он объяснил, что Украина имеет недостаточное их количество.

"У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу", — сказал Зеленский.

Лидер выразил надежду, что Украина будет развивать международные отношения и будет иметь большие поставки в будущем.

"Пока что сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое", — заявил он.

Брифинг Владимира Зеленского (о F-16 и Abrams — с 48:59)

Напомним, 10 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты уже начали учения на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, тренировки "продвигаются согласно плану".

Позже, 13 ноября, Игнат опроверг слухи о начале учений на F-16 в Румынии. Представитель Воздушных сил объяснил, что учебный центр там только строится.