"Процесс пошел": украинские пилоты тренируются на F-16 в воздухе, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил, процесс обучения идет согласно плану, однако союзники пока что не делятся детальными подробностями процесса.

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Украинские пилоты уже приступили к обучению на современных истребителях F-16 в воздухе. Процесс начался. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 10 ноября.

По его словам, летчики проводят практические тренировки и необходимое обучение "продвигается согласно плану". Много подробностей по этому поводу пока что не прозвучало.

"Процесс пошел — и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что к полетам в небе пока что допустили не всех пилотов. Часть из них еще ждет своей очереди. Когда это произойдет — неизвестно, однако спикер еще раз отметил, что проблем в будущем возникнуть не должно и тренировки закончатся вовремя.

"Не все (пилоты, — ред.), конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану. Наша же задача — дождаться, держать страну, держать наше небо здесь внутри", — продолжил Юрий Игнат.

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К слову, 7 ноября сообщалось, что Нидерланды отправили первые истребители F-16 в Румынию, для обучения украинских летчиков. В ближайшее время там заработает учебный центр, где пилотов и будут тренировать.

Напомним, 30 октября Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно 150 самолетов F-16 и Gripen, чтобы закрыть воздушное пространство и завоевать преимущество в войне. Они поступят не раньше весны 2024 года.