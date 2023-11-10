"Процес пішов": українські пілоти тренуються на F-16 у повітрі, — Ігнат (відео)

За словами представника Повітряних сил, процес навчання йде згідно з планом, проте союзники поки що не діляться детальними подробицями процесу.

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Українські пілоти вже розпочали навчання на сучасних винищувачах F-16 у повітрі. Процес розпочався. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 10 листопада.

За його словами, льотчики проводять практичні тренування і необхідне навчання "просувається згідно з планом". Багато подробиць із цього приводу поки що не прозвучало.

"Процес пішов — і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 у повітрі безпосередньо", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що до польотів у небі поки що допустили не всіх пілотів. Частина з них ще чекає своєї черги. Коли це станеться — невідомо, однак речник ще раз наголосив, що проблем у майбутньому виникнути не повинно і тренування закінчаться вчасно.

"Не всі (пілоти, — ред.), звичайно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом. Наше ж завдання — дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут всередині", — продовжив Юрій Ігнат.

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До слова, 7 листопада повідомлялося, що Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, для навчання українських льотчиків. Найближчим часом там запрацює навчальний центр, де пілотів і тренуватимуть.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно 150 літаків F-16 і Gripen, щоб закрити повітряний простір і завоювати перевагу у війні. Вони надійдуть не раніше весни 2024 року.