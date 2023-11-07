Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, щоб навчати українських льотчиків

Незабаром в Румунії запрацює навчальний центр для навчання на літаках F-16. За оцінками Повітряних сил, Україні потрібно 150 винищувачів.

Related video

Українські льотчики готуються почати навчатись на винищувачах F-16. Для цього Нідерланди вже відправили перші 5 літаків до Румунії. Про це повідомляє Міністерка оборони країни Кайса Оллонґрен.

"Пʼять нідерландських F-16 сьогодні вилітають на авіабазу Фетешті в Румунії", — написала Оллогґрен.

Також вона додала, що незабаром в Румунії відкриють навчальний центр, де будуть готувати українських льотчиків колегами з країн НАТО. Усього Нідерланди передадуть в навчальний центр від 12 до 18 винищувачів F-16.

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські льотчики найближчим часом перейдуть з тренажерів на повноцінні винищувачі F-16 разом з інструктором. Для цього існує версія літака на два льотчики. Також на початку листопада у США заявили, що українські льотчики будуть навчатись на F-16 від 5 до 9 місяців. Час на опанування винищувачів буде залежати від індивідуальних навичок льотчиків.

За словами Юрія Ігната, Україні потрібно 150 літаків F-16 та Gripen, щоб закрити повітряний простір та завоювати перевагу у війні. Вони надійдуть не раніше весни 2024 року.

Нагадаємо, Фокус розбирався, в чому різниця між F-16 та шведськими Gripen.

26 жовтня ЗМІ писали, що українські льотчики почали льотну підготовку на F-16 в США.