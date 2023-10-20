Gripen vs F-16. Чи кращі шведські винищувачі за американські для війни в Україні

В ЗМІ нещодавно написали, що Швеція розглядає можливість постачання Україні винищувачів Gripen. Українські льотчики вже пройшли ознайомчу підготовку на них, тому потенційно Повітряні сили матимуть одразу дві моделі західних літаків: F-16 та JAS-39.

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Повітряні сили України мають у своєму арсеналі тільки радянську авіацію: винищувачі МіГ-29 та Су-27, бомбардувальники Су-24 та штурмовики Су-25. США надали дозвіл передати Україні західні винищувачі 4 покоління F-16. Проте, за даними ЗМІ, Швеція теж може передати вітчизняні літаки JAS-39 Gripen. Фокус розібрався, в чому різниця між F-16 та Gripen, а також які можливості мають шведські машини.

Швеція серед тих країн, яка виробляє винищувачі 4 покоління. За відкритими даними, всього було виготовлено 247 літаків в різних модифікаціях. В середині вересня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські льотчики завершили ознайомчу підготовку на JAS-39.

На що здатен шведський Gripen

SAAB JAS-39 Gripen — це шведський багатоцільовий винищувач 4 покоління. Розроблення літака SAAB почала у 1979 році. Серед вимог військових було:

висока маневровість, щоб протистояти радянським винищувачам;

можливість базування на мінімально обладнаних аеродромах;

можливість зльоту та посадки з автострад.

Невибагливість до злітно-посадкової смуги пояснюється тим, що у випадку бойових дій Швеція має розосередити літаки по всій країні. А імпровізованими аеродромами будуть звичайні автостради.

JAS-39 розшифровується як винищувач/штурмовик/розвідник, тобто це багатофункціональний однодвигунний літак. Існує декілька версій модернізації літака. Наразі невідомо, яку з модифікацій можуть передати Україні. Найсучасніша JAS-39E/F за характеристиками порівняна з найсучаснішим F-16V Block 70/72. Проте якщо ЗСУ отримають менш сучасні JAS-39C/D, то вони будуть схожі з F-16 Block 50/52, які отримає Україна. Навіть версія JAS-39A/B буде кращою за українські радянські винищувачі.

JAS-39 Gripen

Розробники SAAB врахували вимоги Міноборони, тому літак дійсно є невибагливим для злітно-посадкової смуги та міжполітне обслуговування відбувається доволі швидко й мінімальними зусиллями. Достатньо одного техніка та п'яти строковиків з мінімальними навичками, щоб обслужити літак й повернути його в бій. Також йому достатньо 800 метрів, щоб приземлитись.

Озброєння JAS-39 Gripen

Gripen має 7 або 10 місць кріплення для озброєння. Також одномісна версія має 27-мм гармату Mauser BK27 з боєкомплектом на 120 снарядів. Двомісні борти його не мають. Літак здатний підіймати до 5 000 кг корисного навантаження. Загалом озброєння виглядає наступним чином:

ракети ближнього бою AIM-9L та IRIS-T;

ракета середньої дальності AIM-120;

ракета великої дальності Meteor;

протикорабельна ракета Rbs-15F;

тактичні крилаті ракети KEPR-150 та 350;

керовані AGM-65 Maverick;

керовані авіаційні бомби з лазерним наведенням.

JAS-39 Gripen має 7 кріплень для озброєння

Також літак може нести звичайні некеровані авіабомби чи ракети. Залежно від потреб замовника літак може стати носієм й інших ракет чи бомб.

Варто зазначити, що версії літака A/B, C/D та E/F відрізняються між собою радарами, авіонікою та іншими технічними характеристиками. По суті, це впливає на те, як далеко та наскільки швидко літак знайде ціль на радарі, наведеться на неї, та якою ракетою уразить.

Чим відрізняється F-16 від JAS-39 Gripen

F-16 — це американський винищувач, який виробляє Lockheed Martin. Якщо кількість вироблених Gripen обчислюється сотнями, то кількість виготовлених F-16 тисячами. Відтак в довгостроковій перспективі більше шансів, що F-16 проживе довше. Обидва літаки є бойовими платформами, які можна модульно модернізовувати. Якщо порівняти F-16 у перших версіях та в останній Block 70/72, то це два кардинально різні за можливостями винищувачі.

Глобально літаки мають схожі цілі та характеристики. Один проти одного вони жодного разу не воювали, проте мали спільні тренування.

JAS-39A Gripen

Колишній бортінженер Повітряних сил Швеції Стефан Енглунд каже, що під час навчань Red Flag 2006 в маневрах брали участь JAS-39A Gripen та F-16 Block 50.

"Один льотчик Gripen збив п'ять F-16 Block 50+ під час ближнього повітряного бою на Алясці під час навчань. Водночас Gripen не програли жодного повітряного бою і не провалили жодної місії. Це був єдиний винищувач, який здійснив усі заплановані старти, тоді як інші сиділи на землі й чекали на покращення погоди", — розповів Енглунд.

F-16 (передній план), Gripen (посередині) та F/A-18 Hornet

Gripen вважають одним з недооцінених винищувачів. Він має певні переваги над F-16: менше навантаження на крило, менший лобовий опір, можливість досягання надзвукових швидкостей на сухій тязі за повного завантаження зброєю. Окрім цього, він простий в обслуговуванні й невибагливий до аеродромів.

Переваги F-16 полягають в кращому показнику відношення тяги до ваги, кращій авіоніці та масовості виробництва. Немає проблем з його обслуговуванням. Також є великий досвід застосування літаків в бойових діях. Американський винищувач більш маневровий та спритний, а також економніший за Gripen.

Обидва винищувачі можуть виконувати багатофункціональні завдання: знищувати кораблі, системи ППО, ворожі літаки, бомбардувати ворожі позиції або техніку, збивати деякі типи ракет чи дронів. Відтак у випадку України багато чого буде залежати від того, яке озброєння отримають літаки, і яке навчання пройдуть льотчики.

Як пишуть на Defence Street, F-16 та JAS-39 є літаками 4+ покоління. Gripen має просунуті датчики, а F-16 кращу маневровість. Вибір має залежати від конкретних потреб військових та ресурсів, які має країна.

Порівняння розмірів F-16 та JAS-39: