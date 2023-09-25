"Готуються посилити бригади": Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Глава держави заявив, що вдячний західним союзникам за те, що домовленості було виконано. Тепер продовжиться робота над пошуком нових контрактів.

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Танки Abrams, які виділили для ЗСУ Сполучені Штати Америки, уже кілька днів перебувають в Україні. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі 25 вересня.

За його словами, хороші новини повідомив новий міністр оборони України Рустем Умєров. Незабаром можна буде побачити їхню ефективність на полі бою.

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні та готуються посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію поставок", — ідеться в повідомленні.

Окремо глава держави зазначив, що заслухав доповіді від інших міністрів. Глава МВС Ігор Клименко поділився наслідками обстрілу Одеси та інших населених пунктів минулої ночі. На всіх переговорах з міжнародними партнерами пріоритетним питанням є покриття Одеської області.

Також Володимир Зеленський вислухав доповіді від військового керівництва України — Головнокомандувача ЗСУ, СЗР, ГУР, МО та СБУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про підготовку до зими, а саме про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності".

Танки Abrams в Україні: що відомо

Спочатку дані про те, що українські захисники отримали новий вид техніки озвучили журналісти з The New York Times. Там зазначили, що танки прибули на кілька місяців раніше, ніж очікувалося спочатку. У суботу, 23 вересня вони перетнули кордон з Україною і найближчим часом будуть готові для використання в контрнаступі.

Скільки їх зараз приїхало — невідомо, але за інформацією джерел видання, решта прибудуть протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що в Пентагоні анонсували прибуття танків Abrams в Україну найближчими днями і тижнями. За словами представника американського оборонного відомства Патріка Райдера, постачання озброєння і техніки в Україну йде за визначеним планом.