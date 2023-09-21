"Найближчі дні та тижні": у Пентагоні анонсували прибуття танків Abrams в Україну (відео)

За словами представника американського оборонного відомства Патріка Райдера, поставки озброєння і техніки в Україну йдуть за визначеним планом. Також він упевнений, що незабаром почнуться тренування пілотів ЗСУ на F-16.

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У Міністерстві оборони США заявили, що поставки нової допомоги для України йдуть за графіком і найближчим часом варто очікувати на хороші новини про танки. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу 21 вересня.

За його словами, американські танки M1 Abrams вже зовсім скоро опиняться в Україні і допомагатимуть ЗСУ боротися з російською агресією на полі бою.

"Ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями і тижнями", — йдеться в повідомленні.

Також було порушено питання навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F16, яке має також розпочатися найближчим часом. За словами Патріка Райдера, незабаром кілька українських льотчиків і десятки техніків розпочнуть тренування, на яких навчатимуться експлуатації винищувачів F-16.

"Навчання українських пілотів на F-16 у США відбудеться, навіть якщо уряд США припинить роботу", — заявив представник Пентагону, маючи на увазі шатдаун.

Варто зазначити, що шатдаун починається в той час, коли частина американського уряду припиняє роботу через неприйняття бюджету на наступний рік. У цей період державні структури або ж працюють безоплатно, або ж починають йти у відпустку.

При цьому, у Пентагоні переконані, що це ніяк не позначиться на навчанні українських пілотів, які мають відбутися найближчим часом. Точна дата залишається невідомою.

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Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що США не надаватимуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги. У Білому Домі зазначили, що в нових поставках будуть боєприпаси для систем HIMARS, засоби протитанкової боротьби, артилерії, боєприпаси та касетні снаряди.