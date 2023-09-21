"Ближайшие дни и недели": в Пентагоне анонсировали прибытие танков Abrams в Украину (видео)

По словам представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, поставки вооружения и техники в Украину идут по обозначенному плану. Также он уверен, что вскоре начнутся тренировки пилотов ВСУ на F-16.

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В Министерстве обороны США заявили, что поставки новой помощи для Украины идут по графику и в ближайшее время стоит ожидать хорошие новости о танках. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга 21 сентября.

По его словам, американские танки M1 Abrams уже совсем скоро окажутся в Украине и будут помогать ВСУ бороться с российском агрессией на поле боя.

"Мы ожидаем, что они прибудут в Украины в ближайшие дни и недели", — говорится в сообщении.

Также была затронута обучения украинских пилотов на современных истребителях F16, которое должно также начаться в ближайшее время. По словам Патрика Райдера, вскоре несколько украинских летчиков и десятки техников приступят к тренировкам, на которых будут учиться эксплуатации истребителей F-16.

"Обучение украинских пилотов на F-16 в США состоится, даже если правительство США прекратит работу", — заявил представитель Пентагона, имея в виду шатдаун.

Стоит отметить, что шатдаун начинается в то время, когда часть американского правительства прекращает работу из-за непринятия бюджета на следующий год. В этот период государственные структуры или же работают бесплатно или же начинают уходить в отпуск.

При этом, в Пентагоне убеждены, что это никак не скажется на обучении украинских пилотов, которые должны состояться в ближайшее время. Точная дата остается неизвестной.

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Напомним, 21 сентября сообщалось, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи. В Белом Доме отметили, что в новых поставках будут боеприпасы для систем HIMARS, средства противотанковой борьбы, артиллерии, боеприпасы и кассетные снаряды.