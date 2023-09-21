США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи, — Белый Дом (видео)

В пакет помощи для Украины войдут боеприпасы для систем HIMARS, средства противотанковой борьбы, артиллерии, боеприпасы и кассетные снаряды.

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Президент Джо Байден решил, что не будет предоставлять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS Украине, но это может произойти в будущем. Об этом заявил на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Руководитель американского государства объявит о поставках оружия для Украины во время визита президента Владимира Зеленского в США в четверг. В то же время он придерживался той позиции, что танки M1 Abrams прибудут в Украину по графику — "в ближайшие дни и недели".

"Сегодня президент Байден объявит о новом пакете военной помощи, включая значительные средства противовоздушной обороны для помощи Украине", — сказал Джейк Салливан.

В пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS, средства противотанковой борьбы, артиллерии, боеприпасы и кассетные снаряды. Салливан также добавил, что эта помощь поможет Украине пережить зиму и продолжить вести контрнаступление.

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Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, на встрече с американскими законодателями выразил все одной-единственной фразой о важности помощи нашему государству. Он предупредил американских законодателей о риске, которым грозят промедления с поставками вооружений. Сенатор Митч Макконнел объяснил, что военная помощь Вашингтона Украине не благотворительность, "а инвестиция в американские непосредственные интересы".

21 сентября конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что предоставление Киеву ATACMS и F-16 нужно узаконить. По его словам, Украина в конце концов получит ракеты ATACMS. В тех условиях, в которых действуют ВСУ, США бы свои войска не направили.

Напомним, 20 сентября Пентагон заявил, что шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине. Прекращение работы американского правительства способно помешать реализации различных учебных программ, а также подготовке пилотов для истребителей F-16.