Шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине, — Пентагон

Прекращение работы американского правительства способно помешать реализации различных учебных программ, а также подготовке пилотов для истребителей F-16.

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Временная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, так называемый шатдаун, может повлиять на военную помощь Украине. Об этом заявил представитель Минобороны США Крис Шервуд, сообщает Politico.

В случае такой ситуации отпуска персонала и приостановление Пентагоном всех видов деятельности, которые не считаются важными для национальной безопасности США, может повлиять на стабильность поставок различного оборудования. Речь идет о поставках военного оборудования, а также на тренировки украинских военных.

Прекращение работы американского правительства способно помешать и на реализацию Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Эта программа финансирует производство танков Abrams, а также учебные программы, такие как подготовка пилотов F-16.

Шервуд добавил, что производство или поставка любого оборудования, профинансированного USAI, будет продолжаться. На их выполнение может повлиять отпуска и приостановление Минобороны деятельности, которая не подлежит исключению.

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Шатдаун: как операторы и провайдеры обеспечат связь в случае полного отключения

Что такое шатдаун

Шатдаун (на английском — shutdown) — временная частичная остановка работы государственных органов в США. Всего за историю состоялся 17 раз. Последний раз это было в 2018 году. Прекращение работы правительства происходит, когда не удается принять законодательство о финансировании для финансирования правительства на следующий финансовый год или временную меру финансирования. Остановки также могут происходить на государственном, территориальном и местном уровнях управления и нарушать их. До 1980 года пробелы в финансировании не приводили к остановке работы правительства, пока генеральный прокурор Бенджамин Чивилетти не издал юридическое заключение, требующее прекращения работы правительства в случае возникновения пробела в финансировании.

Напомним, журналисты издания Washington Post заявили 20 сентября, что американские танки M1A1 Abrams в течение нескольких дней попадут в Украину. По их словам, сейчас украинские силы реализуют многовекторную стратегию в своем длительном наступлении, однако такой подход усилил опасения партнеров относительно затяжного конфликта.