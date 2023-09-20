Шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні, – Пентагон

Припинення роботи американського уряду здатне завадити реалізації різних навчальних програм, а також підготовці пілотів для винищувачів F-16.

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Тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів, так званий шатдаун, може вплинути на військову допомогу Україні. Про це заявив речник Міноборони США Кріс Шервуд, повідомляє Politico.

У разі такої ситуації відпустки персоналу та призупинення Пентагоном всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки США, може вплинути на стабільність постачання різного обладнання. Йдеться про постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових.

Припинення роботи американського уряду здатне завадити й на реалізацію Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Ця програма фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

Шервуд додав, що виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, триватиме. На їхнє виконання може вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню.

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Що таке шатдаун

Шатдаун (англійською – shutdown) – тимчасова часткова зупинка роботи державних органів у США. Загалом за історію відбувся 17 разів. Востаннє це було у 2018 році. Припинення роботи уряду відбувається, коли не вдається ухвалити законодавство про фінансування для фінансування уряду на наступний фінансовий рік або тимчасовий захід фінансування. Зупинки також можуть відбуватися на державному, територіальному та місцевому рівнях управління та порушувати їх. До 1980 року прогалини у фінансуванні не призводили до припинення роботи уряду, доки генеральний прокурор Бенджамін Чівілетті не видав юридичний висновок, який вимагав припинення роботи уряду в разі виникнення прогалини у фінансуванні.

Нагадаємо, журналісти видання Washington Post заявили 20 вересня, що американські танки M1A1 Abrams протягом кількох днів потраплять в Україну. З їхніх слів, наразі українські сили реалізують багатовекторну стратегію у своєму тривалому наступі, однак такий підхід посилив побоювання партнерів щодо затяжного конфлікту.