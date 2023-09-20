"Довели стійкість": танки Abrams від США приїдуть в Україну за кілька днів, — WP

За словами журналістів, зараз українські сили реалізують багатовекторну стратегію у своєму триваючому наступі, однак такий підхід посилив побоювання партнерів щодо затяжного конфлікту.

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Американські танки M1A1 Abrams протягом кількох днів потраплять в Україну. Про це пише видання Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.

Також повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін також 19 вересня повідомив, що танки незабаром будуть Україні. За його словами, Штати виділили 76 мільярдів доларів на пряму допомогу Києву у сфері безпеки, зокрема 40 млрд після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Остін заявив, що США і союзники "довели стійкість" у питанні допомоги Україні. За його словами, зараз Києву потрібно більше артилерійських боєприпасів, а також засобів протиповітряної оборони.

"ППО, як і раніше, є найбільшою потребою України для захисту неба, цивільного населення і міст, а також невинних людей далеко від поля бою", — заявив Остін.

Журналісти зазначили, що зараз українські сили реалізують багатовекторну стратегію у своєму триваючому наступі. Хоча деякі офіційні особи США зазначають, що така тактика дала змогу заощадити робочу силу і техніку, такий підхід також посилив побоювання партнерів щодо затяжного конфлікту.

Нагадаємо, що 19 вересня стало відомо, що Україна відмовилася від нової партії танків Leopard 1A5 з Німеччини. За інформацією журналістів, українські фахівці оглянули німецьку техніку в Польщі і побачили результат, який розчарував. Танки потребують колосального ремонту.

Уже на місці виявилося, що броньована техніка була сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині. Тепер же вона потребує повноцінного ремонту, щоб змогла нормально функціонувати на передовій і боротися з російською агресією.