"Разминируют поля по ночам": выделение Киеву ATACMS и F-16 нужно узаконить, — сенатор Маккол

По словам конгрессмена-республиканца от штата Техас Майкла Маккола, Украина в конечном итоге получит ракеты ATACMS. В тех условиях, в которых действуют ВСУ, США бы свои войска не направили.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с представителями Палаты представителей и Сената. После переговоров за закрытыми дверями конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что Украине нужны самолеты F-16 и ракеты ATACMS. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я спросил: "Какой у вас план победы? И что вам нужно для победы?" В частности, это две вещи: авиация — F-16 и ATACMS. Им нужна артиллерия дальнего действия, чтобы совершать удары по Крыму, откуда летят иранские дроны. Сейчас у них этого нет", — заявил Маккол.

Он также добавил, что сейчас ВСУ идут вперед без воздушной поддержки, приходится разминировать поля по ночам вручную.

"Мы не отправили бы свои войска при таких условиях. Поэтому мы должны дать им то, что им нужно. И если эта администрация не даст им этого, то мы должны прописать в законопроект о бюджетных ассигнованиях оружие, о котором он просил", — уточнил он.

Относительно обсуждающихся 24 млрд долларов, которые США собираются передать Украине, Маккол сказал, что "им это необходимо — и они это получат", так как большинство поддерживает это.

Он также упомянул о том, что на встрече с Зеленским присутствовал и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Майкл Маккол

"Спикер, как и я, выражал мощную поддержку [Украине], но мы разочарованы медлительностью администрации в том, что касается предоставления оружия", — отметил Маккол.

По словам техасского конгрессмена, выделение Украины ATACMS и F-16 может быть узаконено.

"Они нуждались в этом еще год назад, и это тянется слишком долго, поэтому мы можем прописать это в законопроекте — и это моя цель", — сказал Маккол.

Напомним, что поставки ATACMS Украине "не исключены", Зеленский прибыл в Конгресс США.

Также сообщалось, что президент Украины назвал удары по Крымскому полуострову оправданными.