Лучших украинских танков М-1А1 "Абрамс" с усиленной броней осталось не так много, — Forbes

Сколько танков М-1 осталось у 47-й механизированной бригады, неясно, пишет издание. В лучшем случае, подразделение располагает 25 Abrams, однако у всех уцелевших машин теперь есть дополнительная броня.

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Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ в начале сентября покинула восточную линию фронта, получив заслуженный отдых и перезагрузку, забрав с собой уцелевшие танки M-1 Abrams американского производства, которыми был оснащен единственный танковый батальон подразделения. Видео показывает боевые машины подразделения, получившие крайне необходимые обновления, во время учений, пишет Forbes.

69-тонные четырехместные М-1 хвастаются блоками реактивной брони американского производства по бокам и блоками реактивной брони украинского производства на башнях в качестве местной решетчатой ​​брони против беспилотников и РЭБ, приземляющих беспилотники.

Украинские модели M-1A1 Situational Awareness 2000-х годов не являются наиболее защищенными Abrams, уточняет Forbes. Эта позиция принадлежит новейшим M-1A2 армии США — но украинские Abrams, возможно, наиболее модифицированы. Модификации предназначены для борьбы с двумя основными угрозами: противотанковыми ракетами и взрывоопасными беспилотниками. Реактивная броня взрывается наружу, отклоняя боеголовки ракет. Клеточная броня и глушитель отключают и блокируют дроны.

Нагромождая модификации на свои Abrams, 47-я механизированная бригада делает все возможное, чтобы сохранить оставшиеся у нее танки как можно дольше. Соединенные Штаты любезно отправили сотни излишков боевых машин пехоты M-2 Bradley, чтобы полностью оснастить штурмовые батальоны 47-й механизированной бригады современными машинами, несмотря на то, что эти батальоны несут тяжелые потери, однако странно, что Пентагон не отправил замену M-1.

Те ​​первые 31 Abrams, которые прибыли в Украину год назад, являются единственными Abrams, которые американцы пообещали, несмотря на то, что на складах в Соединенных Штатах находятся буквально тысячи танков, отмечает Forbes.

Сколько М-1 осталось у 47-й механизированной бригады, неясно. Аналитики проекта Oryx насчитали шесть уничтоженных Abrams и восемь поврежденных или брошенных. Танковые подразделения, как правило, пытаться отбуксировать и отремонтировать обездвиженные машины, но трудно сказать, сколько Abrams 47-й механизированной бригаде удалось восстановить, поскольку она, в основном, вела арьергардные бои на востоке Украины с прошлой зимы до начала осени.

В лучшем случае, пишет издание, у 47 ОМБр осталось 25 М-1 и, как минимум, их может быть всего 17. Но можно с уверенностью сказать, что у всех "выживших" теперь есть дополнительная броня и "глушители", с которыми они вернутся в бой лучше защищенными.

Если 47-я механизированная бригада получит больше Abrams, они могут прийти не из Соединенных Штатов, а из Австралии. Канберра рассматривает возможность пожертвовать 59 излишков M-1A1SA, которые недавно были сняты с вооружения австралийской армии.

С этой техникой, отмечает Forbes, 47-й механизированный может пополнить свой существующий танковый батальон — и, возможно, сформировать второй батальон. Если этого не произойдет, тем 14–25 уцелевшим из первоначальных 31 украинских М-1 придется сражаться в одиночку, констатирует издание.

Напомним, впервые на фронте танк Abrams M1A1 "засветился" в ноябре 2023 года. Тогда стало известно, что ВСУ получили массовую, поэтому более простую версию машины Situational Awaraness.

47-я отдельная механизированная бригада впервые показала боевое применение американских машин в феврале 2024-го.