Лишние танки нашлись в Австралии: почему 59 "Абрамсов" до сих пор не переданы ВСУ

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У Австралии есть старые танки, которые она больше не использует. Украина хочет их получить.

Так что же мешает Канберре отправить эти 59 избыточных М-1 "Абрамс " в Киев?

Политика, конечно же. Но если австралийцы смогут собрать волю, чтобы пожертвовать свои М-1, а американцы смогут найти в себе силы, чтобы одобрить сделку, очевидно, что именно украинцы сделают с ними — усилят группу из уцелевших 31 бывших американских М-1, переданных Украине в прошлом году.

Быстро развивающаяся австралийская армия приобрела свои М-1А1 в 2004 году на замену старым танкам немецкого производства. Двадцать лет спустя, в июле этого года, она списала М-1А1, так и не задействовав их в бою, и начала заменять их на более новые М-1А2 американского производства.

Старые М-1А1 находятся на хранении. Украинские чиновники интересуются ими как минимум с февраля. И по данным Sydney Morning Herald, правительство в Канберре все чаще выражает готовность передать их.

"Правительство рассматривает запрос и работает с США, чтобы осуществить передачу", — сообщила газета на прошлой неделе.

Многое может пойти не так. Высокопоставленные австралийские чиновники могут наложить вето на передачу из-за опасений эскалации напряженности между Австралией и Россией. Соединенные Штаты обладают экспортной лицензией на танки и могут отклонить предложенную передачу по тем же основаниям. Гораздо менее, но тоже вероятно, что украинские чиновники могут осмотреть танки, которым десятки лет, и вежливо отказаться от передачи.

Наиболее вероятными препятствиями являются политические факторы в Канберре и Вашингтоне, хотя могут возникнуть и небольшие проблемы с логистикой. Хотя австралийские и украинские танки M-1 имеют одну и ту же базовую модель — 67-тонную четырехместную экспортную версию M-1A1 Situational Awareness с вольфрамовой и стальной броней, цифровым управлением огнем и 120-мм гладкоствольной основной пушкой, — австралийские и бывшие американские танки имеют несколько разное оборудование, с которым украинцам придется разбираться. ВСУ также разработали комплекты дополнительной брони для своих M-1 и, вероятно, захотят установить их на все дополнительные "Абрамсы".

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Если все сложится для украинцев и они получат эти 59 танков, то почти наверняка направят многие из них в 47-ю механизированную бригаду украинской армии. 47-я бригада является основным оператором бронетехники американского производства — и единственным оператором украинских М-1.

47-я бригада — мощное подразделение. Именно поэтому украинский генштаб держал его в бою без перерыва в течение 15 месяцев — долгое время для любого формирования. Когда в июне 2023 года украинские войска начали свое амбициозное, но в конечном итоге неудачное контрнаступление на юге Украины, 47-я бригада была в авангарде — и понесла большие потери, увязнув в густых минных полях.

Бригада сражалась на юге в течение четырех месяцев и к октябрю остро нуждалась в отдыхе. Но в том же месяце русские войска перешли в наступление на востоке, поэтому командиры в Киеве приказали перебросить 47-ю на восток и отразить атаку. Бригада вела отчаянные арьергардные бои еще 10 месяцев. К тому времени, когда генеральный штаб наконец был готов дать ей передышку, она потеряла десятки из примерно 100 боевых машин пехоты M-2 Bradley и около половины из 31 танка M-1.

Американцы с готовностью прислали еще 200 М-2, чтобы восполнить потери 47-й бригады и, возможно, оснастить еще одно подразделение. Но по причинам, которые никто в правительстве США не объяснил должным образом, они не прислали больше М-1 — несмотря на то, что у Пентагона были буквально тысячи старых танков на хранении.

С 59 бывшими австралийскими "Абрамсами" украинская армия сможет восстановить 47-ю бригаду до ее первоначальной численности в 31 танк и при этом иметь достаточно танков — 30 или около того — для оснащения второй бригады… или для восполнения будущих потерь.

Таков аргумент в пользу австралийских танков для Украины. Аргумент "против" менее конкретен. Он чисто политический, а учитывая, что США уже отправляли в Украину танки, а Австралия — ракеты, артиллерию и другое оружие, трудно представить, как отправка еще нескольких танков разозлит Россию еще больше, чем она уже разозлилась.

Это не значит, что нет аргументов против отправки "Абрамсов". Но такой аргумент не будет иметь большого веса для украинских солдат, которым нужно защищать свои дома и семьи — но у которых заканчиваются танки.

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