У устаревших Abrams серьезные уязвимости: 31 танку ВСУ нужна модернизация, — Forbes

По словам военного аналитика Дэвида Экса, американские M-1 Abrams выпускались в нулевых годах, у них тонкая броня сверху и по бокам.

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Прошло два месяца с тех пор, как в Украину поставили танки американского производства М1A1SA Abrams. С тех пор они так и не оставили какой-либо заметный след на поле боя. Неизвестно, как ВСУ используют свой парк из 31 Abrams, но, по мнению западных военных обозревателей, нужно усилить их броню и защитить от FPV-дронов. Об этом в статье для Forbes пишет военный аналитик Дэвид Экс.

FPV применяются по всей линии фронта и, наряду с минами, стали самой большой угрозой и украинским, и российским танкам.

То, что Украина потеряет часть своих 68-тонных Abrams М-1, представляется неизбежным. Киев получил Abrams версии М-1А1СА, которые выпускали в нулевых годах. Это одни из наиболее защищенных танков в мире, но все же их нельзя назвать неуязвимыми.

Основная для них угроза — FPV-дроны. Снаряд беспилотника может поразить самые тонкие места брони М-1: сверху и по бокам. Обозреватель Габриэль Сильвейра изложил суть проблемы.

Основная угроза Abrams — FPV Основная угроза Abrams — FPV

"Начнем с крыши, она большая и очень тонкая, около 25 мм. FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место и убить или ранить танкистов. Может повредить различные электронные компоненты внутри башни или поджечь ее и вынудить экипаж эвакуироваться", — отметил он.

Бортовая броня М-1 — еще одна проблема

Стальная боковая защита Abrams

"По бокам корпуса Abrams установлены несколько устаревших компонентов из композитной брони. Однако остальная часть корпуса покрыта простыми стальными элементами, базовая броня по бортам корпуса также изготовлена из стали", — пояснил Сильвейра.

Правая боковая часть Abrams защищена больше, т.к. здесь находится боекомплект

К чести инженеров стоит сказать, что Abrams проектировались в то время, когда никто не ожидал, что дрон может подлететь с боеприпасом от RPG-7 и атаковать наиболее уязвимые части.

"В реальности ожидалось, что наиболее уязвимым элементом, на который будет приходиться наибольший урон, станет верхняя часть башни", — уточнил автор публикации.

Инженерный дефект Abrams

Защитить М-1 от FPV все же возможно. ВСУ усилили броню большинства танков: добавились каркасы, планки и динамическая броня.

Британские Challenger 2 получили боковые панели и пластины для тонкой нижней передней части корпуса. Немецкие Leopard 2A4 — укрепили слоем динамической защитой по всему корпусу, которая отражает взрыв. Сообщается, что устаревшие Leopard 1A5 также получают "реактивную" броню.

Простейшее решение для Abrams — клетки, "мангалы", которые крепят болтами к бокам и над башней. Таким образом FPV взорвется не в непосредственной близости от корпуса.

По мнению военного обозревателя, ВСУ не смогут оснастить динамической защитой М-1, пока погода не станет более сухой. К тому же, вес танка увеличится на тонны — отсюда риск застрять в грязи.

"Реактивные" панели Abrams в действии

Abrams для Авдеевки

Усовершенствованные Abrams могла бы получить 47-я механизированная бригаду ВСУ, которая удерживает оборону к северу от Авдеевки в условиях превосходящих сил противника. На вооружении 47-й бригады — Leopard 2A6 немецкого производства. Но Германия и Португалия передали Украине всего 21 танк, а 47-я бригада потеряла по меньшей мере четыре из них.

Остальные передали ближайшей 21-й механизированной бригаде, у которой также есть 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv 122) — модифицированных Leopard 2A5.

Остальные "Леопарды" ждут ремонта в Литве. 47-я бригада могла бы отдать все имеющиеся у нее "Леопарды" 21-й и в качестве замены принять на вооружение "Абрамсы", допустил автор публикации.

"Получит ли Украина дополнительные "Абрамсы", зависит от небольшой группы пророссийских республиканцев в Палате представителей, которые на протяжении нескольких месяцев отказываются голосовать за помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов", — заключил автор.

Напомним, что командование ВСУ передало США свой "вишлист" военной техники: от систем THAAD до истребителей Hornet.

Также сообщалось, что РФ пока не уничтожила ни один из 39 украинских HIMARS: мобильным системам ВСУ удается уходить из-под огня.