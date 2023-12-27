Abrams против FPV-дронов: как можно защитить танк от уничтожения (фото)

Американский танк создавали в те времена, когда FPV-дронов еще не существовало, поэтому некоторые части машины имеют довольно тонкое бронирование. Однако уязвимости можно дополнительно защитить, пишет аналитик Trost.

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Соединенные Штаты передали Украине 31 танк Abrams M1A1 SA. Машина разрабатывалась в те времена, когда никто не ожидал ударов FPV-дронов. Поэтому некоторые части имеют слабое бронирование. Танковый аналитик с ником Trost в Х предположил, как можно защитить американское изделие от поражения.

Американский танк Abrams создавался инженерами в те времена, когда FPV-дрон с гранатой от РПГ-7 не мог атаковать в самое слабое место. Поэтому разработчики ожидали, что наибольшая угроза для танка будет в передней проекции башни. Она является самой защищенной.

В нынешней российско-украинской войне операторы FPV-дронов всегда пытаются поразить именно наименее защищенную часть танка. Автор начинает с крыши башни, которая имеет толщину около 25-мм. Поэтому даже старый ПТРК сможет пробить крышу и ранить члена экипажа или повредить электронику. Вполне вероятно, что если ПТРК попадет в крышу, то ее пробьет снаряд.

Крыша башни Abrams имеет только 25-мм Крыша башни Abrams может быть уязвимым местом

Верхняя передняя панель корпуса также относительно слабо защищена и имеет толщину 38-мм. Оператор дрона потенциально может поразить бронепанель и ранить механика-водителя или повредить компоненты. Еще одно уязвимое место — кольцо башни, но попасть туда будет настоящим везением, пишет автор.

Верхняя деталь имеет защиту около 38-мм Фото: скриншот

Корпус танка защищен композитным бронированием, которое тоже может быть уязвимым, но для современного оружия. При этом место, где хранится боекомплект, считается достаточно защищенным. К тому же ВСУ используют на западной бронетехнике нечувствительные боеприпасы, которые уменьшают вероятность детонации боеприпасов DM-11 или IM HE-T. Вместе с тем корпус танка можно тоже считать уязвимым.

Как защитить танк Abrams от FPV-дронов?

Если танк имеет уязвимые места на крыше башни и по периметру корпуса, то одним из вариантов является установка козырька на машину, как это уже было на британском Challenger 2. Однако это может помешать экипажу быстро покинуть танк в случае чрезвычайной ситуации.

Challenger 2 с козырьком

Из-за погодных условий добавлять на Abrams динамическую защиту "Контакт" может сделать машину тяжелой и она будет застревать. Улучшить защиту корпуса можно с помощью противокумулятивной решетки. Она имеет высокие шансы защитить танк от FPV-дрона и противотанковых средств.

Противокумулятивная решетка на Abrams

Защитить верхний лобовой лист Abrams можно путем добавления бронирования на машину или установить туда "Контакт-1". 38-мм листа брони должно хватить для того, чтобы Abrams выдержал срабатывание динамической защиты. И последним вариантом является интеграция на танк системы РЭБ для бронетехники. Такие разработки в Украине уже есть.

Напомним, 30 ноября СМИ писали, что танки Abrams боятся грязи из-за особенностей конструкции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила слишком малое количество Abrams, чтобы сыграть важнейшую роль на фронте.