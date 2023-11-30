Танки Abrams боятся грязи, починить в полевых условиях невозможно, — Forbes

По словам журналистов, особенность конструкции двигателя М-1 сопряжена с не меньшей опасностью, чем российская мина или ракета.

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Главная проблема танков М-1 Abrams — фильтры двигателя, которые защищают от попадания грязи и мусора. Двигатели этих танков американского производства мощные, стоят миллионы долларов, но все же хрупкие и требуют постоянной чистки. Об этом пишет Forbes.

Если не очищать фильтры танка через примерно каждые 12 часов, повреждения могут быть настолько значительными, что понадобится замена двигателя и, возможно, трансмиссии. На длительный ремонт танки нужно будет отправлять в Польшу.

Засорение двигателя несет в себе не меньшую опасность для М-1, чем российская мина или ракета.

М-1А1СА, которые весят 68 тонны, достаточно прожорливы. И многие эксперты беспокоились на этот счет за несколько недель перед тем, как администрация президента США Джо Байдена пообещала передать их Украине.

Лора Купер, заместитель главы Пентагона, даже называла Abrams "пожирателем бензина".

Расход топлива Abrams — примерно 4 литра (галлон) на 10 км. Американская армия использует для своих М-1 реактивное топливо, но другие страны (в частности Австралия) — более дешевое дизельное.

Но ничто не указывает на то, что замена топлива как-либо влияет на эффективность системы, и Украина сможет заправлять их тем же топливом, что и другие танки.

Но вот фильтры Abrams — это, пожалуй, самая большая головная боль для ВСУ. Их экипажам придется дважды в день увеличивать обороты двигателя танка до высоких и так запускать импульсно-струйную систему и выбрасывать воздух из танка вместе с пылью и мусором.

Такая система очистки на Abrams появилась в начале нулевых годов, до этого танкисты, особенно воюющие в пустынных местностях, открыто говорили, что они ненадежны.

"Армейским чиновникам хорошо известно о проблемах, связанных с высоким расходом топлива, ненадежными топливными насосами и попаданием песка. Над решением работают", — отмечали представители Счетной палаты США в 1992 году.

В качестве решения была разработана процедура импульсной струйной очистки, которую необходимо проводить дважды в день. Пока экипажи строго придерживаются этого правила, все будет работать хорошо. Даже под обстрелами.

Всему этому можно научить экипаж, считает отставной генерал Марк Хертлинг. Но, по его словам, ошибка, а они непременно случатся, чревата тем, что двигатель стоимостью миллионы долларов будет выведен из строя. Отремонтировать его в полевых условиях невозможно.

Напомним, что Тайвань начинает масштабную модернизацию устаревших танков M60A3.

Также сообщалось, что эксперт рассказал о положении на фронте, Авдеевке, которую "завалят мясом", контрнаступлении и танках M1 Abrams.