Під Авдіївкою ЗСУ втратили перший танк Abrams: пропагандисти промовчали про важливу деталь

На кадрах помітні так звані вишибні панелі американської машини. Ідея технології полягає у відведенні вибухової хвилі при влучанні в БК, завдяки чому український екіпаж міг врятуватися.

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У російському інформаційному сегменті поширюють фото підбитого танка Abrams М1А1, що перебуває на озброєнні Сухопутних сил ЗСУ. Судячи з усього, танк брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку. Кадри було опубліковано 26 лютого в Telegram-каналі Mash.

Повідомляється, що танк був нібито підбитий FPV-дроном. На фото можна помітити палаючу корму танка і вибиту панель над боєкомплектом, а також динамічний захист ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles).

Деякі ведучі українських Telegram-каналів звернули увагу, що так звані вишибні панелі американської машини "відпрацювали як треба", і весь екіпаж без втрат зміг евакуюватися.

Фото палаючого танка Abrams М1А1. Джерело: соцмережі

Зазначимо, що йдеться про технологію, яка застосовується в західних зразках танків Leopard 2 та Abrams M1. Ідея полягає в тому, що в разі розміщення боєкомплекту в башті бойової машини й потрапляння туди протитанкового боєприпасу вишибні панелі вибивають дах відділення з БК, тим самим відводячи вибухову хвилю в бік від екіпажу. А щоб уникнути високої температури від горіння встановлено додаткову перегородку з термостійких матеріалів.

Завдяки такому рішенню, безпека екіпажу істотно підвищується. Ймовірно, в даному випадку завдяки вишибним панелям українському екіпажу вдалося врятуватися.

Нагадаємо, 23 лютого 47-ма окрема механізована бригада вперше показала бойове застосування американських танків Abrams М1 на Авдіївському напрямку. У публікації зазначалося, що американські машини виконують бойові завдання вже понад місяць.