Под Авдеевкой ВСУ потеряли первый танк Abrams: пропагандисты умолчали о важной детали

На кадрах заметны так называемые вышибные панели американской машины. Идея технологии заключается в отводе взрывной волны при попадании в БК, благодаря чему украинский экипаж мог спастись.

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В российском информационном сегменте распространяют фото подбитого танка Abrams М1А1, состоящего на вооружении Сухопутных сил ВСУ. Судя по всему, танк принимал участие в боевых действиях на Авдеевском направлении. Кадры были опубликованы 26 февраля в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что танк был якобы подбит FPV-дроном. На фото можно заметить горящую корму танка и выбитую панель над боекомплектом, а также динамическую защиту ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles).

Некоторые ведущие украинских Telegram-каналов обратили внимание, что так называемые вышибные панели американской машины "отработали как надо", и весь экипаж без потерь смог эвакуироваться.

Фото горящего танка Abrams М1А1. Источник: соцсети

Отметим, что речь идет технологии, которая применяется в западных образцах танков Leopard 2 и Abrams M1. Идея заключается в том, что в случае размещения боекомплекта в башне боевой машины и попадания туда противотанкового боеприпаса вышибные панели выбивают крышу отделения с БК, тем самым отводя взрывную волну в сторону от экипажа. А чтобы избежать высокой температуры от горения установлена дополнительная перегородка из термостойких материалов.

Благодаря такому решению, безопасность экипажа существенно повышается. Вероятно, в данном случае благодаря вышибным панелям украинскому экипажу удалось спастись.

Напомним, 23 февраля 47-я отдельная механизированная бригада впервые показала боевое применение американских танков Abrams М1 на Авдеевском направлении. В публикации отмечалось, что американские машины выполняют боевые задачи уже больше месяца.