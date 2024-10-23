49 танков Abrams из Австралии: какие машины получит Украина и в чем их преимущество

В свое время Австралия получила от американцев танки Abrams M1A1 практически в заводском масле, так как техника была поставлена из хранилищ. Теперь же часть техники, которая не участвовала в боевых действиях, попадет в Украину, усилив таким образом боеспособность украинских войск.

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Недавно министр оборонной промышленности и поставок вооружений Австралии Пэт Конрой объявил, что 49 танков Abrams будут отправлены на Украину для поддержки борьбы этой страны с наступающими российскими войсками. Аналогичную технику в 2023 году предоставили США, то есть речь идет о модификации M1A1. Однако тогда американцы поставили 31 машину, теперь же Австралия передаст 49 "Абрамсов", став таким образом лидером в этом аспекте.

В этой связи Фокус выяснил какие особенности имеют австралийские танки и как они усилят боевой потенциал Сил обороны Украины.

Детали поставок

17 октября стало известно, что власти Австралии передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн долларов. В него войдут 31 танк Abrams варианта M1A1, которые были предоставлены стране в 2007 году в рамках программы модернизации вооруженных сил, направленной на повышение боеспособности армии.

По словам Конроя, предоставленная техника должна обеспечить украинским вооруженным силам большую огневую мощь и мобильность. Причем решение о передаче бронемашин было принято на фоне того, что Австралия получила от США первые из 75 более мощных танков Abrams M1A2, которые заменят старые M1A1.

"Эти танки обеспечат украинским вооруженным силам большую огневую мощь и мобильность, а также дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским бронетанковым бригадам — Австралия неизменно поддерживает Украину", — заявил министр.

С учетом того факта, что украинские войска уже эксплуатируют аналогичные американские машины модификации M1A1, следует подробнее разобраться в том, какие именно австралийские танки получат Силы обороны Украины с точки зрения технической стороны вопроса.

Австралийские "Абрамсы"

Сразу же отметим, что Австралия получила те танки Abrams, которые находились на хранении в Соединенных Штатах и не принимали участия в боевых действиях. Иными словами страна получила технику фактически в заводском масле, хотя некоторые машины, по свидетельству австралийских военных, имели корпуса и башни, "бывшие в употреблении".

"Австралия выбрала танки, которые поступили на нашу производственную линию, из партии малокилометровых и малоиспользуемых машин. Эти танки провели большую часть своей жизни на хранении и не использовались в операциях", — сказал полковник Дункан Хейворд.

По его словам, австралийские танки M1A1 Abrams схожи с американскими версиями, однако они имеют определенные отличия, которые учитывают особенности эксплуатации в условиях Австралии.

Двигатель и ходовые качества

Танки оснащены газотурбинным двигателем Honeywell AGT1500 мощностью 1500 л.с., как и американские модели. Максимальная скорость — 67 км/ч по дороге и 48 км/ч по пересеченной местности. Эти машины демонстрируют отличную мобильность, что важно для сухопутных войск Австралии в разных условиях местности.

Броня

Австралийские танки модификации M1A1 не имеют усиленной брони с использованием обедненного урана, как и их американские аналоги. Тем не менее композитная броня обеспечивает надежную защиту от современных угроз.

"Австралийская организация оборонной науки и техники (DSTO) подтвердила, что броня, которую мы закупаем, обеспечивает расширенные возможности защиты, которые в целом сопоставимы с другими типами брони, и что она соответствует нашим требованиям к возможностям", — утверждает Хейворд.

Вооружение и система управления огнем

Основным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка M256, которая способна вести огонь стандартными НАТОвскими боеприпасами, включая подкалиберные бронебойные и осколочно-фугасные снаряды.

Также Австралия интегрировала собственную систему снабжения боеприпасами и усовершенствованную систему управления огнем, которая включает тепловизоры, лазерные дальномеры и баллистические компьютеры. Это позволяет вести прицельный огонь по целям в любое время суток и в сложных погодных условиях, что позволило эффективно поддерживать боеготовность машин.

Исходя из вышесказанного очевидно, что австралийские "абрамсы" практически ничем не отличаются от тех машин, которые уже состоят на вооружении Сил обороны Украины. В частности, уникальная технология бронезащиты танка на основе обедненного урана, как и прежде будет недоступна украинским танкистам.

Австралийский танк Abrams M1A1 Фото: The EurAsian Times

Подытожим, австралийский танк Abrams с экипажем из четырех человек вооружен 120-мм пушкой, 12,7-мм пулеметом M2HB с быстросменным стволом и двумя 7,62-мм пулеметами MAG58. Дальность стрельбы составляет до 4000 м, при этом системы управления огнем танка, в том числе лазерный дальномер и баллистический вычислитель, позволяют Abrams эффективно вести огонь по целям на больших дистанциях с высокой точностью.

"Одним из уникальных элементов австралийских танков является то, что они находятся в достаточно хорошем рабочем состоянии. Тот факт, что украинцы уже получили несколько M1A1 от союзников, говорит о том, что существует хорошая логистическая цепочка, а также определенная подготовка", — подчеркнул военный консультант Джей Си Додсон, который помогал в первоначальных переговорах о передаче Украине австралийских танков.

Применение танков в российско-украинской войне

Использование тяжелых танков, таких как Abrams, на театре военных действий в Украине является предметом дискуссий, поскольку обе противоборствующие стороны понесли большие потери в данном виде бронетехники. В частности, что касается украинских "абрамсов", то по разным оценкам, Силы обороны потеряли около 20 из 31 поставленных американских танка.

Во многом эта цифра обусловлена реалиями современной войны, где у танка на поле боя много врагов, начиная от различных мобильный противотанковых средств, таких как ПТРК, и заканчивая противотанковыми минами и, главное, беспилотной авиацией. Именно массовое использование барражирующих боеприпасов и различных БПЛА существенно повлияло не только на количественные потери техники, но и на тактику ее применения в военных операциях.

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Лучших украинских танков М-1А1 "Абрамс" с усиленной броней осталось не так много, — Forbes

Чтобы снизить потери в танковых подразделениях и, в частности, среди "абрамсов" украинские инженеры в данных условиях стали устанавливать на танки дополнительные модули защиты. Данное решение призвано повысить выживаемость танка в боестолкновениях.

Например, в июне бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, которые имеют на вооружении американские танки Abrams M1A1 SA UKR, показали технику, оснащенную динамической защитой ARAT-1, металлическим экраном от дронов-камикадзе и советской динамической защитой типа "Контакт-1".

Танк Abrams M1A1 SA UKR 47-й ОМБр Фото: 47 ОМБр

Однако даже дополнительные средства, которые усиливают бронезащиту танков, не гарантируют стопроцентную выживаемость на поле боя. Отметим один из эпизодов в Курской области, где украинская армия с августа месяца вела наступательные действия. По неподтвержденным данным, в ходе боестолкновения противнику удалось подбить украинский "абрамс", причем огневое поражение было нанесено с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса, вероятно, "Корнета", что выделяется среди других ударов, достигнутых беспилотниками или высокоточной артиллерией.

Еще украинские защитники адаптировали новую тактику применения танков на поле боя, где они стали частично выполнять роль мобильной артиллерии, используя осколочно-фугасные боеприпасы. В определенных боевых сценариях западные танки вели огонь с закрытых позиций, осуществляя поддержку передовым подразделениям.

Вместе с тем американские танки неоднократно показали себя и в ближнем бою. Один из эпизодов имел место на Покровском направлении, где бойцы Сил обороны вели ожесточенные бои, сдерживая наступающие подразделения ВС РФ.

Средствами авианаблюдения был зафиксирован момент атаки танка Abrams M1A1 на позиции противника, расположенной в застройке. На кадрах была продемонстрирована мощь американской машины в реальных боевых условиях, которая уничтожила противника выстрелом практически прямой наводкой.

Выводы

Комментируя поставки Соединенных Штатов танков Abrams M1A1 некоторые специалисты скептически относились к возможностям техники в условиях российско-украинской войны, а также их влияние на ход боевых действий. Говорили и недостаточной маневренности и проблемах с электроникой, которые между прочим подтвердили украинские экипажи из 47-й ОМБр.

Безусловно, военной техники, которая могла бы себя безупречно вести на поле боя в принципе не существует. Однако важно понимать, что на практике танк Abrams уже себя зарекомендовал, как грозная и надежная машина. А конструктивные решения и технологии обеспечивают высокую безопасность экипажа, что было доказано в момент уничтожения россиянами первого танка под Авдеевкой в конце февраля.

Тогда "абрамс" был подбит FPV-дроном, но экипажу удалось спастись благодаря так называемым "вышибным панелям", которые срабатывают при попадании в боекомплект танка, отводя взрывную волну в сторону от экипажа.

Что касается австралийских машин, которые ожидают украинские войска, то здесь стоит обратить внимание на количество поставляемой техники. Если все 49 танков попадут в Украину в состоянии полной боеготовности, то они непременно усилят боеспособность украинских подразделений. Далее все будет зависеть как от умений и навыков танковых экипажей, которые непосредственно будут управлять машинами, так и от военачальников, которые определят характер применения "абрамсов" в тех или иных операциях.

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