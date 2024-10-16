Австралия передаст Украине почти 50 танков Abrams: подробности

Общая стоимость военной помощи Австралии Украине с начала войны уже превысила 1,3 миллиарда долларов, отметили журналисты.

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Австралия в рамках пакета военной помощи стоимостью 245 миллионов долларов передаст Украине 49 танков Abrams. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой во время своего визита в Лондон, пишет ABC News.

"Эти танки обеспечат большую огневую мощь и мобильность Вооруженным силам Украины и дополнят поддержку, которую оказывают наши партнеры украинским бронетанковым бригадам — Австралия неизменно поддерживает Украину", — отметил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

Он отметил о необходимости дальнейшего сотрудничества с партнерами для сдерживания агрессии.

"Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической обстановкой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами по всему миру, чтобы сдерживать агрессию и принуждение, а также защищать глобальный порядок, основанный на правилах", — добавил он.

Журналисты отмечают, что танки находятся в достаточно хорошем состоянии. Однако их срок эксплуатации подходит к концу, "небольшому количеству из них нужно будет провести восстановительные работы перед отправкой в Европу, или их можно будет просто быстро отправить в Украину и использовать как запасные части или для других целей".

В соответствии с их Правилами международной торговли оружием для передачи Австралией своих танков Abrams требовалось разрешение Соединенных Штатов Америки. 20 сентября стало известно, что Австралия договаривалась с США об отправке их в Украину.

Напомним также, что по информации Defense Express Австралия утилизировала вертолеты MRH90 Taipan, которые запрашивала Украина. Киев не смог пополнить арсенал боевой техники из-за одной специфической сделки на мировом рынке вооружений.